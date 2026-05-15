Небезпека для метеозалежних: магнітна буря накрила Землю на три дні

У п’ятницю, 15 травня, Землю накриє магнітна буря рівня G1, а геомагнітна активність утримуватиметься підвищеною протягом кількох днів. Шторм може вплинути на роботу енергосистем, самопочуття метеозалежних людей, а також на поведінку тварин і міграцію птахів.

За даними синоптиків і фахівців із космічної погоди, у п’ятницю, 15 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Водночас загальний рівень геомагнітної активності залишатиметься підвищеним упродовж кількох днів, повідомили у Meteoprog.

Магнітна буря такої сили здатна спричиняти незначні перебої в роботі енергетичних систем. Крім того, геомагнітні коливання можуть впливати на навігацію та маршрути міграції птахів і тварин.

Фахівці також попереджають про можливий вплив магнітної бурі на самопочуття людей. Найбільше це може стосуватися метеозалежних, літніх людей та тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою. У такі дні лікарі радять уникати надмірних навантажень, стежити за тиском і більше відпочивати.

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні. За цей час на Сонці зафіксували шість спалахів класу С. Як зазначають спеціалісти, такі спалахи не мають суттєвого впливу на Землю.

Водночас уже у п’ятницю геомагнітне поле перейде від активного стану до сильного штормового рівня. Фахівці прогнозують, що сонячна активність залишатиметься невисокою, однак імовірність спалахів М-класу зберігається.

Станом на 15 травня фахівці оцінюють імовірність малого геомагнітного шторму у 40%. Імовірність великого геомагнітного шторму становить 20%. Також прогнозується 40% імовірності виникнення сонячного спалаху М-класу. Імовірність потужного спалаху Х-класу оцінюють у 5%. За даними спостережень, кількість сонячних плям на Сонці наразі становить 17.

