Спутники Starlink меняют атмосферу нашей планеты: никто не знает, к чему это приведет

Частые запуски интернет-спутников в космос уже привели к загрязнению верхних слоев атмосферы Земли. Ученые говорят, что это загрязнение можно назвать геоинженерным экспериментом с неизвестными последствиями.

Ученые предупреждают, что растущее количество интернет-спутников в космосе представляет опасность для Земли из-за загрязнения, выбрасываемого при их запуске. Исследователи не знают, к чему приведет загрязнение верхних слоев атмосферы в ближайшем будущем, но это могут быть очень плохие последствия.

В ходе исследования ученые обнаружили, что к 2029 году загрязнение воздуха от запусков интернет-спутников, таких как Starlink, Amazon Leo или китайских проектов Guowang и Quianfan, будет составлять более 40 процентов всего загрязнения, производимого космическим сектором.

При запуске ракет, несущих спутники, в верхние слои атмосферы выбрасывается черный углерод или сажа. Этот загрязнитель остается в атмосфере от 2,5 до 3 лет. Из-за этого его воздействие на климат примерно в 540 раз сильнее, чем воздействие черного углерода, выбрасываемого наземными источниками, такими как корабли, автомобили и электростанции.

Черный углерод потенциально может нагревать верхние слои атмосферы, что, как считают ученые может привести к еще большему повышению температуры на Земле. Хотя с другой стороны, как предполагает исследование, часть этого загрязнения наоборот может смягчить изменение климата. Часть черного углерода может блокировать солнечный свет, а значит потенциально возможно небольшое снижение температуры.

Фото: SpaceX

Но ученые предупреждают, что нельзя точно сказать, каким будет воздействие черного углерода на климат Земли в ближайшем будущем. Это влияние может настолько огромным и негативным, что пока это сложно представить. Этот прогноз может стать реальностью из-за резкого увеличения количества запуска спутников в космос за последние четыре года.

Ученые говорят, что загрязнение атмосферы, вызванное запусками спутников в космос, можно сравнить с неконтролируемым геоинженерным экспериментом.

Геоинженерия — это термин, описывающий ряд возможных мер, которые могли бы обратить вспять повышение глобальных температур, вызванное увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Предполагается, что можно поместить в атмосферу большое количество частиц, которые хорошо отражают свет, и это остановит глобальное потепление. Но многие ученые считают, что последствия могут быть непредсказуемыми, включая изменения в характере выпадения осадков и непредвиденные изменения погоды.

Ученые говорят, что пока еще есть время принять меры по уменьшению количества выбросов при запусках ракет в космос. В противном случае может стать слишком поздно и изменения атмосферы могут быть необратимыми.

Сейчас вокруг Земли вращается более 15 000 действующих спутников. Это в три раза больше, чем было в 2020 году. Только группировка Starlink насчитывает более 10 000 спутников. Ученые считают, что к 2030 году на околоземной орбите может оказаться около 100 000 спутников.

При написании материала использованы источники: Earth's Future, Space.