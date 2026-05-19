Супутники Starlink змінюють атмосферу нашої планети: ніхто не знає, до чого це призведе

Часті запуски інтернет-супутників у космос уже призвели до забруднення верхніх шарів атмосфери Землі. Учені кажуть, що це забруднення можна назвати геоінженерним експериментом із невідомими наслідками.

Учені попереджають, що зростаюча кількість інтернет-супутників у космосі становить небезпеку для Землі через забруднення, що викидається під час їхнього запуску. Дослідники не знають, до чого призведе забруднення верхніх шарів атмосфери в найближчому майбутньому, але це можуть бути дуже погані наслідки.

Під час дослідження вчені виявили, що до 2029 року забруднення повітря від запусків інтернет-супутників, таких як Starlink, Amazon Leo або китайських проєктів Guowang і Quianfan, становитиме понад 40 відсотків усього забруднення, яке виробляє космічний сектор.

Під час запуску ракет, що несуть супутники, у верхні шари атмосфери викидається чорний вуглець або сажа. Цей забруднювач залишається в атмосфері від 2,5 до 3 років. Через це його вплив на клімат приблизно в 540 разів сильніший, ніж вплив чорного вуглецю, що викидається наземними джерелами, такими як кораблі, автомобілі та електростанції.

Чорний вуглець потенційно може нагрівати верхні шари атмосфери, що, як вважають учені, може призвести до ще більшого підвищення температури на Землі. Хоча з іншого боку, як припускає дослідження, частина цього забруднення навпаки може пом'якшити зміну клімату. Частина чорного вуглецю може блокувати сонячне світло, а отже потенційно можливе невелике зниження температури.

Фото: SpaceX

Але вчені попереджають, що не можна точно сказати, яким буде вплив чорного вуглецю на клімат Землі в найближчому майбутньому. Цей вплив може бути настільки величезним і негативним, що поки що це складно уявити. Цей прогноз може стати реальністю через різке збільшення кількості запуску супутників у космос за останні чотири роки.

Учені кажуть, що забруднення атмосфери, спричинене запусками супутників у космос, можна порівняти з неконтрольованим геоінженерним експериментом.

Геоінженерія — це термін, що описує низку можливих заходів, які могли б повернути назад підвищення глобальних температур, спричинене збільшенням концентрації парникових газів в атмосфері. Передбачається, що можна помістити в атмосферу велику кількість частинок, які добре відбивають світло, і це зупинить глобальне потепління. Але багато вчених вважають, що наслідки можуть бути непередбачуваними, включно зі змінами в характері випадання опадів і непередбачуваними змінами погоди.

Науковці кажуть, що поки ще є час вжити заходів щодо зменшення кількості викидів під час запусків ракет у космос. В іншому разі може стати занадто пізно і зміни атмосфери можуть бути незворотними.

Зараз навколо Землі обертається понад 15 000 діючих супутників. Це втричі більше, ніж було у 2020 році. Тільки угруповання Starlink налічує понад 10 000 супутників. Учені вважають, що до 2030 року на навколоземній орбіті може опинитися близько 100 000 супутників.

Під час написання матеріалу використано джерела: Earth's Future, Space.