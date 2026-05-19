Только что астероид подошел к Земле ближе, чем Луна: нас разделяло всего 8 тыс. км

Недавно найденный астероид, диаметр которого составляет около 18 метров, пролетел мимо Земли на очень близком расстоянии.

Астероид под названием 2026 JH2 подлетел к нашей планете на расстояния около 8 тыс. км, согласно данным Европейского космического агентства. Это расстояние намного меньше, чем расстояние до Луны – около 380 800 км.

Астероид был обнаружен 10 мая астрономами из проекта Mount Lemmon Survey, расположенного в горах Санта-Каталина в Аризоне.

Для объекта такого размера такое близкое сближение с Землей — редкое явление, хотя и не беспрецедентное.

Согласно данным Лаборатории реактивного движения NASA, которая ведет базу данных физических характеристик и орбит большинства известных природных объектов Солнечной системы, астероид могли увидеть астрономы-любители с небольшими телескопами.

Відео дня

Многие астероиды меньшего размера часто пролетают мимо планеты незамеченными, в то время как другие проносятся сквозь атмосферу Земли в виде ярких болидов в небе.

Знаменитый Челябинский метеорит — крупнейший космический камень, когда-либо входивший в атмосферу Земли. Он взорвался в атмосфере над Россией в 2013 году, разбрасывая обломки над Челябинским районом и вызывая разбитые окна и разрушения в городе и его окрестностях.

По данным НАСА, этот взрыв, вызванный трением при прохождении метеора сквозь атмосферу, высвободил в 30 раз больше энергии, чем атомная бомба, уничтожившая Хиросиму.

Астрономы регулярно отслеживают астероиды и кометы, которые могут приблизиться к Земле, используя сеть телескопов на Земле и в космосе. Программа NASA по наблюдению за околоземными объектами отвечает за обнаружение потенциально опасных астероидов и изучение их орбит для определения того, представляют ли они опасность.

Другие новости науки

Найдено место на Земле, где находится Ад Данте. Ученые обнаружили, что "Божественная комедия" Данте Алигьери может содержать одно из древнейших описаний катастрофического космического удара. По мнению исследователей, отдельные отрывки поэмы "Ад" напоминают последствия падения астероида за много веков до того, как наука признала, что на Землю могут падать космические камни.

Солнце разрывает астероид на части, Земля пролетает через его обломки. Астрономы обнаружили новый метеорный поток, через который теперь ежегодно проходит Земля. Он является результатом распада особенного астероида, который пока не удалось обнаружить.

При написании этого материала использованы материалы NASA, ESA, NBC News.