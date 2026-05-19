Щойно астероїд підійшов до Землі ближче, ніж Місяць: нас розділяло лише 8 тис. км

астероїд пролетів повз Землю
Фото: Near-Earth Objects Coordination Centre / ESA

Нещодавно знайдений астероїд, діаметр якого становить близько 18 метрів, пролетів повз Землю на дуже близькій відстані.

Астероїд під назвою 2026 JH2 підлетів до нашої планети на відстані близько 8 тис. км, згідно з даними Європейського космічного агентства. Ця відстань набагато менша, ніж відстань до Місяця — близько 380 800 км.

Астероїд був виявлений 10 травня астрономами з проекту Mount Lemmon Survey, розташованого в горах Санта-Каталіна в Аризоні.

Для об'єкта такого розміру таке близьке зближення із Землею — рідкісне явище, хоча й не безпрецедентне.

Згідно з даними Лабораторії реактивного руху NASA, яка веде базу даних фізичних характеристик і орбіт більшості відомих природних об'єктів Сонячної системи, астероїд могли побачити астрономи-аматори з невеликими телескопами.

Багато астероїдів меншого розміру часто пролітають повз планету непоміченими, тоді як інші проносяться крізь атмосферу Землі у вигляді яскравих болідів у небі.

Знаменитий Челябінський метеорит — найбільший космічний камінь, який коли-небудь входив в атмосферу Землі. Він вибухнув в атмосфері над Росією 2013 року, розкидаючи уламки над Челябінським районом і спричиняючи розбиті вікна та руйнування в місті та його околицях.

За даними НАСА, цей вибух, викликаний тертям під час проходження метеора крізь атмосферу, вивільнив у 30 разів більше енергії, ніж атомна бомба, що знищила Хіросіму.

Астрономи регулярно відстежують астероїди і комети, які можуть наблизитися до Землі, використовуючи мережу телескопів на Землі і в космосі. Програма NASA зі спостереження за навколоземними об'єктами відповідає за виявлення потенційно небезпечних астероїдів і вивчення їхніх орбіт для визначення того, чи становлять вони небезпеку.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали NASA, ESA, NBC News.