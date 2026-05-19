В тихоокеанской бездне ученые нашли "морского бога": он обитает на глубине 6 км (фото)

В 500 километрах от Токио морское дно находится под водой на глубине пости 6 км. Туда не проникает свет, температура всего чуть выше нуля, а давление становится сокрушительным.

Ученые могут изучать эту часть океана только с помощью драг и тралов – оборудования, которое собирает все, что попадается, и вытаскивает это на поверхность, часто в виде фрагментов.

Но команда исследователей из Японского агентства морских и земных наук на борту подводного пилотируемого аппарата спустилась к вулканического породе на дне океана. В иллюминаторе ученые увидели морского моллюска, прикрепленного к камню.

Команда сфотографировала и собрала раковину морского блюдечка на глубине 5922 метров. Эта глубина делает его самым глубоководным из когда-либо зарегистрированных настоящих морских блюдечек. Настоящие морские блюдечки относятся к подклассу брюхоногих моллюсков, называемому Patellogastropoda, и ни один представитель этой группы ранее не был задокументирован на такой глубине. Предыдущий рекорд принадлежал родственному виду, но новая находка расширила известный ареал на сотни метров.

Морское блюдечко со дна океана Фото: Chen C, Tsuda M, Ishitani Y

Исследователи назвали ее Bathylepeta wadatsumi. Род Bathylepeta уже указывал на глубоководный образ жизни. Видовое название имеет два значения. Вадацуми — морской бог в японской мифологии. Это также имя гигантского рыбочеловека из манги One Piece, известного как "Большой монах" Вадацуми. Длина раковины морского блюдечка достигает 40,5 миллиметров, что является выдающимся размером для любого настоящего морского блюдечка, особенно для того, который обитает на глубине почти шести километров.

"Даже в эпоху сложных дистанционно управляемых аппаратов человеческий глаз часто видит дно моря с необычной точностью. Пилотируемые подводные аппараты, такие как Shinkai 6500, позволяют нам исследовать его целенаправленно и с учетом всех нюансов", — рассказал ведущий автор исследования Чонг Чен.

Чаще всего морские блюдечка – это небольшие конусообразные раковины, которые крепятся к камням на морском дне. Bathylepeta wadatsumi имеет схожую базовую форму, но ее повседневная жизнь определяется глубиной. Вулканическая порода, в которой она обитает, со временем покрывается тонким слоем осадка. Морское блюдечко соскребает этот слой в поисках пищи, переваривая органические частицы, которые опускаются с поверхности.

При написании материала использованы источники EurekAlert, Daily Galaxy.