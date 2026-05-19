У тихоокеанській безодні вчені знайшли "морського бога": він мешкає на глибині 6 км (фото)

За 500 кілометрів від Токіо морське дно знаходиться під водою на глибині до 6 км. Туди не проникає світло, температура лише трохи вища за нуль, а тиск стає нищівним.

Вчені можуть вивчати цю частину океану тільки за допомогою драг і тралів — обладнання, яке збирає все, що трапляється, і витягує це на поверхню, часто у вигляді фрагментів.

Але команда дослідників з Японського агентства морських і земних наук на борту підводного пілотованого апарату спустилася до вулканічної породи на дні океану. В ілюмінаторі вчені побачили морського молюска, прикріпленого до каменя.

Команда сфотографувала і зібрала раковину морського блюдечка на глибині 5922 метрів. Ця глибина робить його найбільш глибоководним з коли-небудь зареєстрованих справжніх морських блюдечок. Справжні морські блюдечки належать до підкласу черевоногих молюсків, що має назву Patellogastropoda, і жоден представник цієї групи раніше не був задокументований на такій глибині. Попередній рекорд належав спорідненому виду, але нова знахідка розширила відомий ареал на сотні метрів.

Морське блюдечко з дна океану Фото: Chen C, Tsuda M, Ishitani Y

Дослідники назвали її Bathylepeta wadatsumi. Рід Bathylepeta вже вказував на глибоководний спосіб життя. Видова назва має два значення. Вадацумі — морський бог у японській міфології. Це також ім'я гігантської риболюдини з манги One Piece, відомої як "Великий монах" Вадацумі. Довжина черепашки морського блюдечка сягає 40,5 міліметрів, що є визначним розміром для будь-якого справжнього морського блюдечка, особливо для того, який мешкає на глибині майже шести кілометрів.

"Навіть в епоху складних дистанційно керованих апаратів людське око часто бачить дно моря з незвичайною точністю. Пілотовані підводні апарати, такі як Shinkai 6500, дають нам змогу досліджувати його цілеспрямовано та з урахуванням усіх нюансів", — розповів провідний автор дослідження Чонг Чен.

Найчастіше морські блюдечка — це невеликі конусоподібні мушлі, що кріпляться до каміння на морському дні. Bathylepeta wadatsumi має схожу базову форму, але її повсякденне життя визначається глибиною. Вулканічна порода, в якій вона мешкає, з часом покривається тонким шаром осаду. Морське блюдечко зішкрябує цей шар у пошуках їжі, перетравлюючи органічні частинки, які опускаються з поверхні.

Під час написання матеріалу використано джерела EurekAlert, Daily Galaxy.