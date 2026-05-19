Сигнал от "Вояджер-1" теперь идет больше 23 часов: ученые рассказали, где он находится

Теперь сигнал от «Вояджера-1» достигает Земли более чем за 23 часа. К тому моменту, когда NASA снова свяжется с аппаратом, он будет уже на 1,4 млн км дальше в межзвездном пространстве.

Космический аппарат NASA «Вояджер-1» находится достаточно далеко от Земли, чтобы радиосигнал между зондом и наземными станциями шел больше 23 часов в одну сторону, и этот разрыв увеличивается с каждым днем. По прогнозам команды, к концу 2026 года это время передачи сигнала в одну сторону достигнет примерно 24 часов, что сделает «Вояджер-1» первым искусственным объектом, находящимся на расстоянии около одного полного светового дня от Земли.

По словам руководителя проекта “Вояджер” Сьюзи Додд, зонд достигнет расстояния в одни световые сутки в ноябре 2026 года. На данный момент зонд движется со скоростью 17 километров в секунду относительно Солнца. Эту траекторию аппарат сохраняет с момента своего пролета мимо Сатурна в ноябре 1980 года.

При скорости 17 километров в секунду, за примерно 23 с половиной часа, которые сейчас требуются сигналу от “Вояджер-1” для достижения Земли, сам космический аппарат преодолевает еще около 1,4 миллиона километров по своей траектории. Данные, которые приходят на антенну дальней космической связи, передаются из точки, которую зонд уже покинул.

Такова реальность работы с любым объектом в межзвездном пространстве. Информация поступает с опозданием и из другого места.

Один световой день, по определению, — это расстояние, которое радиосигнал, распространяющийся со скоростью света, преодолевает за двадцать четыре часа, около 25,9 миллиардов километров.

“Вояджер-1” пересечет эту линию в ноябре 2026 года, согласно текущим прогнозам NASA, которые команда определила примерно на середину месяца. “Вояджер-2”, движущийся по другой траектории и с несколько меньшей скоростью, как ожидается, достигнет той же отметки только в ноябре 2035 года, к тому времени он вряд ли будет продолжать передачу данных.

При написании материала использованы источники NASA, Space Daily.