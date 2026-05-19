Сигнал від "Вояджера-1" тепер іде понад 23 години: вчені розповіли, де він перебуває

Тепер сигнал від "Вояджера-1" досягає Землі більш ніж за 23 години. До того моменту, коли NASA знову зв'яжеться з апаратом, він буде вже на 1,4 млн км далі в міжзоряному просторі.

Космічний апарат NASA "Вояджер-1" перебуває досить далеко від Землі, щоб радіосигнал між зондом і наземними станціями йшов понад 23 години в один бік, і цей розрив збільшується з кожним днем. За прогнозами команди, до кінця 2026 року цей час передавання сигналу в один бік сягне приблизно 24 годин, що зробить "Вояджер-1" першим штучним об'єктом, який перебуває на відстані близько одного повного світлового дня від Землі.

За словами керівника проєкту "Вояджер" Сьюзі Додд, зонд досягне відстані в одну світлову добу в листопаді 2026 року. Наразі зонд рухається зі швидкістю 17 кілометрів на секунду відносно Сонця. Цю траєкторію апарат зберігає з моменту свого прольоту повз Сатурн у листопаді 1980 року.

За швидкості 17 кілометрів за секунду, за приблизно 23 з половиною години, які зараз потрібні сигналу від "Вояджера-1" для досягнення Землі, сам космічний апарат долає ще близько 1,4 мільйона кілометрів за своєю траєкторією. Дані, які надходять на антену далекого космічного зв'язку, передаються з точки, яку зонд уже покинув.

Така реальність роботи з будь-яким об'єктом у міжзоряному просторі. Інформація надходить із запізненням і з іншого місця.

Один світловий день, за визначенням, — це відстань, яку радіосигнал, що поширюється зі швидкістю світла, долає за двадцять чотири години, близько 25,9 мільярдів кілометрів.

"Вояджер-1" перетне цю лінію в листопаді 2026 року, згідно з поточними прогнозами NASA, які команда визначила приблизно на середину місяця. "Вояджер-2", що рухається іншою траєкторією і з дещо меншою швидкістю, як очікують, досягне тієї самої позначки тільки в листопаді 2035 року, на той час він навряд чи продовжуватиме передачу даних.

Під час написання матеріалу використано джерела NASA, Space Daily.