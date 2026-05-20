Живые цыплята вылупились из яиц, распечатанных на 3D-принтере: но есть нюанс (фото)

Биотехнологическая компания Colossal Biosciences, которая занимается возрождением вымерших видов, провела еще один эксперимент. Компания объявила об успешном вылуплении живых цыплят в искусственной среде.

Согласно заявлению компании, из напечатанной на 3D-принтере решетчатой ​​структуры, имитирующей яичную скорлупу, вылупились 26 цыплят в возрасте от нескольких дней до нескольких месяцев.

Ранее эта же компания заявляла, что воссоздала вымерших лютоволков, а также собирается возродить шерстистых мамонтов.

Бен Ламм, генеральный директор Colossal, предположил, что эта технология искусственной яичной скорлупы в конечном итоге может быть масштабирована для генетической модификации живых птиц, чтобы они напоминали вымерших гигантских моа с Южного острова Новой Зеландии. Яйца моа примерно в 80 раз больше куриных, и любой современной птице было бы трудно их снести.

Эмбрион в распечатноом на 3D-принтере яйце Фото: Colossal Biosciences

«Мы хотели создать нечто, что природа уже достаточно хорошо разработала, и сделать это лучше, масштабируемее и даже эффективнее», — сказал Ламм.

Однако независимые ученые утверждают, что технологии не хватает важнейших компонентов, чтобы считаться по-настоящему искусственным яйцом. Они также считают, что концепция возрождения вымерших существ, вероятно, недостижима.

Так выглядит распечатанное на 3D-принтере яйцо Фото: Colossal Biosciences

«Возможно, они смогут использовать эту технологию для создания генетически модифицированной птицы, но это будет всего лишь генетически модифицированная птица. Это не моа», — заявил эволюционный биолог из Университета Буффало Винсент Линч.

Для выведения птенцов ученые компании Colossal поместили оплодотворенные яйца в свою искусственную систему и инкубатор. Они также добавляли кальций, который обычно усваивается из яичной скорлупы, и отслеживали развитие и рост эмбрионов в режиме реального времени.

Ученые отмечают, что искусственная яичная скорлупа Colossal имеет мембрану, регулирующую потребление кислорода, подобно натуральному яйцу. Однако другие жизненно важные компоненты яйца, такие как временные органы, которые формируются для питания и стабилизации растущего цыпленка и удаления отходов, не были включены.

При написании материала использованы источники Colossal Biosciences, Independent.