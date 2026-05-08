Спустя 12 000 лет лютоволки готовы к размножению: новый виток в воскрешении вымершего вида

Биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что восстановленные из небытия ужасные волки уже готовы к размножению.

В прошлом году компания Colossal Biosciences объявила о том, что ей удалось "возродить" ужасных волков, которые были стерты с лица Земли около 12 000 лет назад. Теперь ученые считают, что возрожденные щенки лютоволков уже готовы к размножению, пишет Фокус.

Первый помет включал двух самцов, Ромула и Рема, к которым через полгода присоединилась самка по кличке Кхалиси. Отметим, что лютоволки стали известными благодаря популярному сериалу "Игра престолов" и теперь, по словам экспертов, возрожденные щенки здоровы и продолжают процветать под пристальным наблюдением смотрителей в охраняемом заповеднике США.

Ученые отмечают, что щенки уже достигли нескольких важных этапов, включая обучение разделке целой туши оленя. Теперь, как считается, достигнут еще один важный момент — лютоволки готовы к размножению.

В конце прошлого года компания объявила о планах по созданию новых щенков, чтобы расширить генофонд группы и позволить животным начать естественное размножение. По словам главного специалиста компании по животным Мэтта Джеймса, план включает создание популяции ужасных волков, способной к скрещиванию, в которой они в конечном итоге будут размножаться естественным путем. В конце концов ученые надеются создать устойчивую популяцию первого в мире восстановленного вида. Изначально ученые задействуют вспомогательные репродуктивные технологии, но затем успех попуцляции будет зависеть от естественного размножения.

Отметим, что для создания ужасных волков компания Colossal Biosciences начала с реконструкции их генома из ДНК, обнаруженной в древних фрагментах костей. Используя этот геном в качестве эталона, ученые затем генетически модифицировали эмбрионы серых волков, чтобы они были максимально похожи на вымершего ужасного волка. Это означало добавление таких признаков, как:

белая шерсть;

более крупные зубы;

более мускулистое телосложение;

характерный вой.

На следующем этапе гибридные эмбрионы были имплантированы суррогатным матерями-собаками, которые впоследствии были рождены путем кесарева сечения, что позволило минимизировать риск осложнений.

По словам генерального директора и соучредителя компании Бена Ламма, у ужасных волков все отлично: животные обитают на обширной охраняемой экологической территории, что позволяет ученым наблюдать за ними, обеспечивая полудикую среду обитания. Исследователи также заявили, что к концу года у них уже появятся новые щенки лютоволков.

Компания заявила о планах вывести еще от двух до четырех генетически модифицированных ужасных волков в ближайшие годы. Будущие волки будут выведены из разных клеточных популяций, чтобы стая обладала большим генетическим разнообразием.

Ожидается, что как только стая будет состоять из нескольких ужасных волков разного возраста, должна начать формироваться естественная динамика стаи и иерархия. Ранее эксперты предупреждали, что большая стая хищников ледникового периода может стать опасной.

При написанию использовались материалы The Telegraph, AP, Daily Mail.