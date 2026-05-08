Через 12 000 років лютововки готові до розмноження: новий виток у воскресінні вимерлого виду

Біотехнологічна компанія Colossal Biosciences заявила, що відновлені з небуття жахливі вовки вже готові до розмноження.

Минулого року компанія Colossal Biosciences оголосила про те, що їй вдалося "відродити" жахливих вовків, які були стерті з лиця Землі близько 12 000 років тому. Тепер учені вважають, що відроджені цуценята лютововків уже готові до розмноження, пише Фокус.

Перше потомство включало двох самців, Ромула і Рема, до яких через півроку приєдналася самка на прізвисько Кхалісі. Зазначимо, що лютововки стали відомими завдяки популярному серіалу "Гра престолів" і тепер, за словами експертів, відроджені цуценята здорові та продовжують процвітати під пильним наглядом наглядачів в охоронюваному заповіднику США.

Учені зазначають, що цуценята вже досягли кількох важливих етапів, включно з навчанням оброблення цілої туші оленя. Тепер, як вважається, досягнуто ще одного важливого моменту — лютововки готові до розмноження.

Наприкінці минулого року компанія оголосила про плани зі створення нових цуценят, щоб розширити генофонд групи і дозволити тваринам почати природне розмноження. За словами головного фахівця компанії з тварин Метта Джеймса, план передбачає створення популяції жахливих вовків, здатної до схрещування, в якій вони зрештою розмножуватимуться природним шляхом. Зрештою вчені сподіваються створити стійку популяцію першого у світі відновленого виду. Спочатку вчені задіють допоміжні репродуктивні технології, але потім успіх попуцляції залежатиме від природного розмноження.

Зазначимо, що для створення жахливих вовків компанія Colossal Biosciences почала з реконструкції їхнього геному з ДНК, виявленої в стародавніх фрагментах кісток. Використовуючи цей геном як еталон, вчені потім генетично модифікували ембріони сірих вовків, щоб вони були максимально схожі на вимерлого жахливого вовка. Це означало додавання таких ознак, як:

біла шерсть;

більші зуби;

більш мускулиста статура;

характерне виття.

На наступному етапі гібридні ембріони були імплантовані сурогатними матерями-собаками, які згодом були народжені шляхом кесаревого розтину, що дало змогу мінімізувати ризик ускладнень.

За словами генерального директора і співзасновника компанії Бена Ламма, у жахливих вовків усе чудово: тварини мешкають на великій екологічній території, що охороняється, що дає змогу вченим спостерігати за ними, забезпечуючи напівдике середовище проживання. Дослідники також заявили, що до кінця року в них уже з'являться нові цуценята лютововків.

Компанія заявила про плани вивести ще від двох до чотирьох генетично модифікованих жахливих вовків у найближчі роки. Майбутні вовки будуть виведені з різних клітинних популяцій, щоб зграя мала велику генетичну різноманітність.

Очікується, що щойно зграя складатиметься з кількох жахливих вовків різного віку, має почати формуватися природна динаміка зграї та ієрархія. Раніше експерти попереджали, що велика зграя хижаків льодовикового періоду може стати небезпечною.

Під час написання використано матеріали The Telegraph, AP, Daily Mail.