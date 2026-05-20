Живі курчата вилупилися з яєць, роздрукованих на 3D-принтері: але є нюанс (фото)

Біотехнологічна компанія Colossal Biosciences, яка займається відродженням вимерлих видів, провела ще один експеримент. Компанія оголосила про успішне вилуплення живих курчат у штучному середовищі.

Згідно із заявою компанії, з надрукованої на 3D-принтері ґратчастої структури, що імітує яєчну шкаралупу, вилупилися 26 курчат віком від кількох днів до кількох місяців.

Раніше ця ж компанія заявляла, що відтворила вимерлих лютововків, а також збирається відродити шерстистих мамонтів.

Бен Ламм, генеральний директор Colossal, припустив, що ця технологія штучної яєчної шкаралупи зрештою може бути масштабована для генетичної модифікації живих птахів, щоб вони нагадували вимерлих гігантських моа з Південного острова Нової Зеландії. Яйця моа приблизно у 80 разів більші за курячі, і будь-якому сучасному птаху було б важко їх знести.

Ембріон у роздрукованому на 3D-принтері яйці Фото: Colossal Biosciences

"Ми хотіли створити щось, що природа вже досить добре розробила, і зробити це кращим, масштабованішим і навіть ефективнішим", — сказав Ламм.

Однак незалежні вчені стверджують, що технології не вистачає найважливіших компонентів, щоб вважатися по-справжньому штучним яйцем. Вони також вважають, що концепція відродження вимерлих істот, ймовірно, недосяжна.

Такий вигляд має роздруковане на 3D-принтері яйце Фото: Colossal Biosciences

"Можливо, вони зможуть використовувати цю технологію для створення генетично модифікованого птаха, але це буде всього лише генетично модифікований птах. Це не моа", — заявив еволюційний біолог з Університету Буффало Вінсент Лінч.

Для виведення пташенят вчені компанії Colossal помістили запліднені яйця у свою штучну систему та інкубатор. Вони також додавали кальцій, який зазвичай засвоюється з яєчної шкаралупи, і відстежували розвиток і ріст ембріонів у режимі реального часу.

Вчені зазначають, що штучна яєчна шкаралупа Colossal має мембрану, яка регулює споживання кисню, подібно до натурального яйця. Однак інші життєво важливі компоненти яйця, такі як тимчасові органи, що формуються для харчування і стабілізації зростаючого курчати та видалення відходів, не були включені.

Під час написання матеріалу використано джерела Colossal Biosciences, Independent.