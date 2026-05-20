Как человек с 12-сантиметровыми руками: ученые объяснили смешные конечности тираннозавра

На протяжении десятилетий ученые не могли объяснить, почему у тираннозавра были такие маленькие руки.

Тираннозавр, чей рост достигал 13,7 метров, имел руки длиной всего 90 см. Это эквивалентно 180 сантиметрам роста человека с руками длиной 12,5 сантиметров.

Несмотря на десятилетия исследований, ученые так и не смогли понять, почему это так. Теперь же исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что разгадали эту загадку.

Они утверждают, что эволюция крошечных рук, вероятно, была обусловлена ​​развитием сильных, мощных голов.

"Всем известно, что у тираннозавра были крошечные руки, но у других гигантских тероподных динозавров также развились относительно небольшие передние конечности. У карнотавра были невероятно крошечные руки, меньше, чем у тираннозавра", — говорит Чарли Роджер Шерер, ведущий автор исследования.

Відео дня

Команда ученых стремилась понять, что двигало такими изменениями в телах тираннозавров, и обнаружила взаимосвязь между короткими передними конечностями и большими, мощными головами.

"Голова вытеснила передние конечности в качестве метода атаки. Это случай "используй или потеряешь" — передние конечности перестают быть полезными и со временем уменьшаются в размерах", — добавляют авторы исследования.

Однако исследователи предполагают, что по мере увеличения размеров добычи тираннозавр перешел к охоте с использованием челюстей и головы вместо когтей, что привело к уменьшению его передних конечностей.

"Эти адаптации часто наблюдались в районах обитания гигантской добычи. Пытаться схватить 30-метрового зауропода когтями — не лучший вариант", — объяснил Роджер Шерер.

Другие новости науки

Тираннозавр был совсем не таким, как его изображают. Новое исследование показывает, что тираннозавр мог быть на 70% больше, чем показывают известные окаменелые останки.

Тираннозавр Рекс — самый медленный динозавр на Земле. До 1960-х годов ученые считали, что все динозавры были хладнокровными и медлительными животными. Однако уже в 1964 году палеонтологи обнаружили дейнониха — динозавра, оснащенного большими серповидными когтями, легким телом и сильными ногами. Новая окаменелость предполагает, что животное было быстрым и ловким.

При написании этого материала использованы материалы University College London, Daily Mail.