Как человек с 12-сантиметровыми руками: ученые объяснили смешные конечности тираннозавра
На протяжении десятилетий ученые не могли объяснить, почему у тираннозавра были такие маленькие руки.
Тираннозавр, чей рост достигал 13,7 метров, имел руки длиной всего 90 см. Это эквивалентно 180 сантиметрам роста человека с руками длиной 12,5 сантиметров.
Несмотря на десятилетия исследований, ученые так и не смогли понять, почему это так. Теперь же исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что разгадали эту загадку.
Они утверждают, что эволюция крошечных рук, вероятно, была обусловлена развитием сильных, мощных голов.
"Всем известно, что у тираннозавра были крошечные руки, но у других гигантских тероподных динозавров также развились относительно небольшие передние конечности. У карнотавра были невероятно крошечные руки, меньше, чем у тираннозавра", — говорит Чарли Роджер Шерер, ведущий автор исследования.
Команда ученых стремилась понять, что двигало такими изменениями в телах тираннозавров, и обнаружила взаимосвязь между короткими передними конечностями и большими, мощными головами.
"Голова вытеснила передние конечности в качестве метода атаки. Это случай "используй или потеряешь" — передние конечности перестают быть полезными и со временем уменьшаются в размерах", — добавляют авторы исследования.
Однако исследователи предполагают, что по мере увеличения размеров добычи тираннозавр перешел к охоте с использованием челюстей и головы вместо когтей, что привело к уменьшению его передних конечностей.
"Эти адаптации часто наблюдались в районах обитания гигантской добычи. Пытаться схватить 30-метрового зауропода когтями — не лучший вариант", — объяснил Роджер Шерер.
При написании этого материала использованы материалы University College London, Daily Mail.