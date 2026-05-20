Як людина з 12-сантиметровими руками: вчені пояснили смішні кінцівки тиранозавра

Протягом десятиліть учені не могли пояснити, чому в тиранозавра були такі маленькі руки.

Тиранозавр, чий зріст сягав 13,7 метрів, мав руки завдовжки лише 90 см. Це еквівалентно 180 сантиметрам зросту людини з руками довжиною 12,5 сантиметрів.

Незважаючи на десятиліття досліджень, вчені так і не змогли зрозуміти, чому це так. Тепер же дослідники з Університетського коледжу Лондона вважають, що розгадали цю загадку.

Вони стверджують, що еволюція крихітних рук, ймовірно, була зумовлена розвитком сильних, потужних голів.

"Усім відомо, що в тиранозавра були крихітні руки, але в інших гігантських тероподних динозаврів також розвинулися відносно невеликі передні кінцівки. У карнотавра були неймовірно крихітні руки, менші, ніж у тиранозавра", — каже Чарлі Роджер Шерер, провідний автор дослідження.

Команда вчених прагнула зрозуміти, що рухало такими змінами в тілах тиранозаврів, і виявила взаємозв'язок між короткими передніми кінцівками та великими, потужними головами.

"Голова витіснила передні кінцівки як метод атаки. Це випадок "використовуй або втратиш" — передні кінцівки перестають бути корисними і з часом зменшуються в розмірах", — додають автори дослідження.

Однак дослідники припускають, що в міру збільшення розмірів здобичі тиранозавр перейшов до полювання з використанням щелеп і голови замість кігтів, що призвело до зменшення його передніх кінцівок.

"Ці адаптації часто спостерігалися в районах проживання гігантської здобичі. Намагатися схопити 30-метрового зауропода кігтями — не найкращий варіант", — пояснив Роджер Шерер.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали University College London, Daily Mail.