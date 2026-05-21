Ученые выяснили, что за радиосигнал отправляло Солнце целых 19 дней

На Солнце был зафиксирован очень необычный радиовсплеск, который не затух за несколько дней, а продолжал “передаваться” целых 19 дней.

Это произошло 21 августа 2025 года и только сейчас ученые разобрались в природе аномалии. Данный радиовсплеск продолжался намного дольше, чем когда-либо зарегистрированный. В конечном итоге, он стал самым продолжительным солнечным радиовсплеском из когда-либо наблюдавшихся.

Группа исследователей проанализировала это событие, используя данные четырех различных миссий NASA, которые наблюдали радиовсплеск в течение нескольких дней в трех последовательных окнах. Рекордный радиовсплеск длился в общей сложности 19 дней, побив предыдущий рекорд в 5 дней.

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal Letters, помогли точно определить источник радиовсплеска и могут помочь ученым в более точном прогнозировании космической погоды.

Из-за рекордной продолжительности радиоспышки ученые предположили, что они появилась из постоянного источника энергичных электронов или магнитной активности в атмосфере Солнца.

Исследователи выдвинули теорию о том, почему этот конкретный радиовсплеск длился так долго. Они считают, что три взрывных выброса, называемые корональными выбросами массы, в одном и том же регионе могли подпитывать это рекордное событие.

Хотя сами радиоволны безвредны, та же магнитная среда, которая их породила, может привести к солнечной активности, способной повлиять на космические аппараты и спутники. Именно поэтому учёные внимательно следят за Солнцем, надеясь лучше понять его вспышки, чтобы помочь защитить наши объекты на околоземной орбите.

При написании этого материала использованы материалы Astrophysical Journal Letters, Gizmodo.