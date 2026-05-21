Учені з'ясували, що за радіосигнал відправляло Сонце цілих 19 днів

На Сонці було зафіксовано дуже незвичайний радіосплеск, який не згас за кілька днів, а продовжував "передаватися" цілих 19 днів.

Це сталося 21 серпня 2025 року і тільки зараз вчені розібралися в природі аномалії. Цей радіосплеск тривав набагато довше, ніж будь-коли зареєстрований. Зрештою, він став найтривалішим сонячним радіосплеском із тих, що коли-небудь спостерігалися.

Група дослідників проаналізувала цю подію, використовуючи дані чотирьох різних місій NASA, які спостерігали радіосплеск протягом кількох днів у трьох послідовних вікнах. Рекордний радіосплеск тривав загалом 19 днів, побивши попередній рекорд у 5 днів.

Результати дослідження, опубліковані в журналі The Astrophysical Journal Letters, допомогли точно визначити джерело радіосплеску і можуть допомогти вченим у точнішому прогнозуванні космічної погоди.

Через рекордну тривалість радіоспалаху вчені припустили, що він з'явився з постійного джерела енергійних електронів або магнітної активності в атмосфері Сонця.

Дослідники висунули теорію про те, чому цей конкретний радіосплеск тривав так довго. Вони вважають, що три вибухові викиди, звані корональними викидами маси, в одному і тому ж регіоні могли підживлювати цю рекордну подію.

Хоча самі радіохвилі нешкідливі, те саме магнітне середовище, яке їх породило, може призвести до сонячної активності, здатної вплинути на космічні апарати та супутники. Саме тому вчені уважно стежать за Сонцем, сподіваючись краще зрозуміти його спалахи, щоб допомогти захистити наші об'єкти на навколоземній орбіті.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Astrophysical Journal Letters, Gizmodo.