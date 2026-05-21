Ослабление океанических течений может ударить по Европе: ученые рассказали, что будет с климатом

Ученые зафиксировали снижение выбросов серы и черного углерода на планете, что с одной стороны делает воздух чище, но с другой ослабляет Атлантическую меридиональную перекидную циркуляцию (АМПЦ).

Следовательно, это может привести к климатическим изменениям. Об этом пишет Daily Mail.

Ведь Атлантическая меридиональная перекидная циркуляция — это некий глобальный "конвейер" океанических течений, в том числе, и Гольфстрима, который разносит тепло и питательные вещества по планете, поддерживая стабильность климата в мире.

О том, что из-за таяния ледников в Гренландии, которое добавляет больше пресной воды, возникает уменьшение аэрозольных частиц, что в свою очередь ускоряет нагрев Северного полушария. А это снижает разницу температур между полюсом и экватором и замедляет течение в океане.

По оценкам исследователей, к 2050 году АМПЦ ослабнет примерно на 6% из-за более чистого воздуха. По их данным, самый сильный эффект будет наблюдаться над Северной Америкой и Европой. Конечно, это явление не приведет к коллапсу, но последствия для Европы могут быть серьезными, вплоть до наступления экстремальных морозов.

Эксперты отмечают, что очистка воздуха важна для здоровья людей, но для спасения океанских течений надо кардинально сокращать выбросы парниковых газов.

В частности, такое мнение имеет соавтор исследования, профессор, климатолог из Университета Рединга Лора Уилкокс.

"Хотя уменьшение загрязнения воздуха ослабляет АМПЦ, но эффект от постоянного увеличения выбросов парниковых газов является большим", — сказала она.

По ее словам, лучшее, что могут сделать люди в мире "это значительно и быстро сократить выбросы парниковых газов, чтобы минимизировать ослабление АМПЦ".

Изменение климата в мире: что известно

Напомним, что многочисленные метеорологические модели показывают, что нынешний Эль-Ниньо может стать самым сильным из всех. Такое климатическое явление, которое приносит необычно высокие температуры, возникает каждые несколько лет, но его сила всегда различается. Нынешняя теплая погода может повысить температуру океана на несколько градусов, что приведет к повсеместным засухам в одних регионах, наводнениям в других и, что, пожалуй, самое ужасное, к хаосу в мировых запасах продовольствия.

Также исследователи сообщают, что Европа нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по миру, из-за изменения климата. Эксперты утверждают, что быстрое потепление в Европе приводит к экстремальным погодным явлениям, смертям от жары и разрушительным лесным пожарам