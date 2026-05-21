Послаблення океанічних течій може вдарити по Європі: вчені розповіли, що буде з кліматом

Вчені зафіксували зниження викидів сірки та чорного вуглецю на планеті, що з одного боку робить повітря чистішим, але з іншого послаблює Атлантичну меридіональну перекидну циркуляцію (АМПЦ).

Відтак, це може призвести до кліматичних змін. Про це пише Daily Mail.

Адже Атлантична меридіональна перекидна циркуляція. — це такий собі глобальний "конвеєр" океанічних течій, втому числі, й Гольфстріму, яка розносить тепло та поживні речовини по планеті, підтримуючи стабільність клімату у світі.

Про те, через танення льодовиків у Гренландії, яке додає більше прісної води, виникає зменшення аерозольних частинок, що своєю чергою прискорює нагрівання Північної півкулі. А це знижує різницю температур між полюсом та екватором і уповільнює течію в океані.

За оцінками дослідників, до 2050 року АМПЦ ослабне приблизно на 6% через чистіше повітря. За їх даними, найсильніший ефект буде спостерігатися над Північною Америкою та Європою. Звісно, що це явище, не призведе до колапсу, але наслідки для Європи можуть бути серйозними, аж до настання екстремальних морозів.

Експерти зазначають, що очищення повітря є важливим для здоров'я людей, але для порятунку океанських течій треба кардинально скорочувати викиди парникових газів.

Зокрема, таку думку має співавтор дослідження, професор, кліматолог з Університету Редінга Лора Вілкокс.

"Хоча зменшення забруднення повітря послаблює АМПЦ, але ефект від постійного збільшення викидів парникових газів є більшим", — сказала вона.

За її словами, найкраще, що можуть зробити люди у світі "це значно та швидко скоротити викиди парникових газів, щоб мінімізувати ослаблення АМПЦ".

Зміна клімату у світі: що відомо

Нагадаємо, що сисленні метеорологічні моделі показують, що нинішній Ель-Ніньо може стати найсильнішим з усіх. Таке кліматичне явище, яке приносить незвично високі температури, виникає кожні кілька років, але його сила завжди різниться. Нинішня тепла погода може підвищити температуру океану на кілька градусів, що призведе до повсюдних посух в одних регіонах, повеней в інших і, що, мабуть, найжахливіше, до хаосу у світових запасах продовольства.

Також дослідки повідомляють, що Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, через зміну клімату. Експерти стверджують, що швидке потепління в Європі призводить до екстремальних погодних явищ, смертей від спеки і руйнівних лісових пожеж