Ученых эвакуировали из Антарктиды из-за вооруженного нападения: на этот раз обошлось без россиян (фото)
В Антарктиде исследователь с южнокорейской станции Чан Бого угрожал коллегам самодельным ножом. Этот случай в очередной раз вызвал беспокойство относительно психологического давления, которому подвергаются люди, месяцами живущие в одном из самых отдаленных мест на Земле.
По словам представителей Корейского института полярных исследований, инцидент произошел 13 апреля на научной станции "Чан Бого" на юго-востоке Антарктиды. Власти сообщили, что член зимней исследовательской группы угрожал коллегам 30-сантиметровым ножом, изготовленным из стального листа, внутри станции.
KOPRI заявило: "Примерно в 19:20 по местному времени 13 апреля на научной станции "Чан Бого" в Антарктиде произошел инцидент, связанный с нарушением безопасности, во время которого член зимней исследовательской группы угрожал другим членам группы оружием". Представители добавили, что руководство станции быстро отделило мужчину от остального экипажа после того, как о ситуации стало известно.
Вывезти кого-то из Антарктиды зимой чрезвычайно сложно, поскольку суровые погодные условия и состояние льда ограничивают транспортное сообщение. Исследователь, которому было за 50, оставался изолированным от остальной группы около трех недель, прежде чем самолет наконец смог эвакуировать его в Южную Корею.
По возвращении домой он стал объектом полицейского расследования. По сообщениям, записи с камер видеонаблюдения показали, как другие исследователи бегали по станции, пока он держал оружие.
Остальные работники станции впоследствии получили психологическую помощь, тогда как ежедневные научные работы продолжались в обычном режиме. Хотя в Антарктиде нет постоянного гражданского населения и она преимущественно заселена исследовательскими командами, которые изучают климат, астрономию и образцы древнего льда, насильственные инциденты на континенте случались уже несколько раз.
Один из самых первых известных случаев произошел в 1984 году на аргентинской станции "Альмиранте Браун" на полуострове Коутри. Как сообщается, врач станции узнал, что ему придется остаться на еще одну антарктическую зиму, и в ответ поджег исследовательскую станцию. Все сотрудники выжили и позже были спасены кораблем USS Hero, после чего их перевезли на станцию "Палмер".
Еще один насильственный инцидент произошел в 1996 году на станции "Мак-Мердо", где работник кухни после ссоры напал на коллегу, ударив его молотком.
Более широко освещенный случай произошел в 2018 году, когда российского исследователя Сергея Савицкого обвинили в том, что он несколько раз ударил сварщика Олега Белогузова ножом в грудь. Согласно сообщениям, перед нападением между этими двумя мужчинами в течение нескольких месяцев шел конфликт.
По одной версии, Белогузов насмехался над Савицким, а по другой — испортил Савицкому концовку книги, которую тот читал. Белогузов выжил после лечения в Чили, а уголовное дело против Савицкого в конце концов закрыли.
Эксперты считают, что многие конфликты в Антарктиде начинаются с относительно мелких споров, которые обостряются из-за длительной изоляции и постоянного тесного контакта с одними и теми же людьми. Исследователи используют термин "синдром зимовки" для описания психических и физических последствий, связанных с длительным пребыванием в Антарктиде.
Врач и исследовательница Кармен Поссниг описала это состояние во время своего пребывания на исследовательской станции "Конкордия". Она объяснила: "Отсутствие мыслей и растерянность являются частью синдрома зимовки — совокупности симптомов, типичных для антарктических экспедиций". Она также отметила, что симптомы могут включать раздражительность, депрессию, бессонницу, агрессию, проблемы с памятью и то, что исследователи называют "антарктическим состоянием" — состояние, сопровождающееся рассеянным вниманием и пониженным сознанием.
Ученые также изучали другое состояние, известное как "синдром Т3", при котором функция щитовидной железы изменяется из-за воздействия экстремального холода. Это состояние может влиять на настроение, качество сна и когнитивные способности. Исследователи заинтересовались этими эффектами, поскольку изоляция в Антарктиде напоминает условия, с которыми могут столкнуться космонавты во время длительных космических миссий.
Одна из исследовательских групп, изучавшая зимовщиков, обнаружила, что во время длительного пребывания многие участники становились эмоционально равнодушными и менее отзывчивыми. В их статье "антарктическое состояние" описано как "изменённое состояние сознания или выраженная рассеянность, отток внимания и ухудшение ситуационной осведомлённости".
Подобные психологические эффекты проявились во время эксперимента по изоляции MARS500, который имитировал длительную миссию на Марс. Участники испытали снижение когнитивных способностей, а один волонтер, по сообщениям, проявил признаки диссоциации после длительного заключения.
Этот последний случай также стал продолжением другого серьезного инцидента, о котором сообщалось в 2025 году на южноафриканской базе SANAE IV в Земле Королевы Мод, Антарктида. Тот случай включал обвинения в нападении, сексуальных домогательствах и угрозах смерти среди исследователей, находившихся на удаленной станции.
Эти события привлекают внимание, поскольку Антарктида служит полигоном для изучения того, как изоляция, темнота, экстремальный холод и ограничения пространства влияют на поведение человека. Полученные там знания могут в конечном итоге помочь ученым подготовиться к будущим космическим полетам и повысить уровень безопасности исследовательских групп, работающих в отдаленных регионах по всему миру.
При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Wikipedia.