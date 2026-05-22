Вчених евакуювали з Антарктиди через збройний напад: цього разу обійшлося без росіян (фото)

У Антарктиді дослідник з південнокорейської станції Чан Бого погрожував колегам саморобним ножем. Цей випадок вкотре викликав занепокоєння щодо психологічного тиску, якому піддаються люди, що місяцями живуть в одному з найвіддаленіших місць на Землі.

За словами представників Корейського інституту полярних досліджень, інцидент стався 13 квітня на науковій станції "Чан Бого" на південному сході Антарктиди. Влада повідомила, що член зимової дослідницької групи погрожував колегам 30-сантиметровим ножем, виготовленим із сталевого листа, всередині станції.

KOPRI заявило: "Приблизно о 19:20 за місцевим часом 13 квітня на науковій станції "Чан Бого" в Антарктиді стався інцидент, пов'язаний з порушенням безпеки, під час якого член зимової дослідницької групи погрожував іншим членам групи зброєю". Представники додали, що керівництво станції швидко відокремило чоловіка від решти екіпажу після того, як про ситуацію стало відомо.

Вивезти когось з Антарктиди взимку надзвичайно складно, оскільки суворі погодні умови та стан льоду обмежують транспортне сполучення. Дослідник, якому було за 50, залишався ізольованим від решти групи близько трьох тижнів, перш ніж літак нарешті зміг евакуювати його до Південної Кореї.

Фото: Wikimedia Commons

Після повернення додому він став об’єктом поліцейського розслідування. За повідомленнями, записи з камер відеоспостереження показали, як інші дослідники бігали по станції, поки він тримав зброю.

Решта працівників станції згодом отримали психологічну допомогу, тоді як щоденні наукові роботи продовжувалися у звичайному режимі. Хоча в Антарктиді немає постійного цивільного населення і вона переважно заселена дослідницькими командами, які вивчають клімат, астрономію та зразки стародавнього льоду, насильницькі інциденти на континенті траплялися вже кілька разів.

Один із найперших відомих випадків стався 1984 року на аргентинській станції "Альміранте Браун" на півострові Коутрі. Як повідомляється, лікар станції дізнався, що йому доведеться залишитися на ще одну антарктичну зиму, і у відповідь підпалив дослідницьку станцію. Усі співробітники вижили і пізніше були врятовані кораблем USS Hero, після чого їх перевезли на станцію "Палмер".

Ще один насильницький інцидент стався в 1996 році на станції "Мак-Мердо", де працівник кухні після сварки напав на колегу, вдаривши його молотком.

Фото: Wikimedia Commons

Більш широко висвітлений випадок стався у 2018 році, коли російського дослідника Сергія Савицького звинуватили у тому, що він кілька разів ударив зварника Олега Белогузова ножем у груди. Згідно з повідомленнями, перед нападом між цими двома чоловіками упродовж кількох місяців точився конфлікт.

За однією версією, Белогузов глузував із Савицького, а за іншою — зіпсував Савицькому кінцівку книги, яку той читав. Белогузов вижив після лікування в Чилі, а кримінальну справу проти Савицького зрештою закрили.

Експерти вважають, що багато конфліктів в Антарктиді починаються з відносно дрібних суперечок, які загострюються через тривалу ізоляцію та постійний тісний контакт з одними й тими ж людьми. Дослідники використовують термін "синдром зимівлі" для опису психічних та фізичних наслідків, пов’язаних із тривалим перебуванням в Антарктиді.

Лікарка та дослідниця Кармен Поссніг описала цей стан під час свого перебування на дослідницькій станції "Конкордія". Вона пояснила: "Відсутність думок та розгубленість є частиною синдрому зимівлі — сукупності симптомів, типових для антарктичних експедицій". Вона також зазначила, що симптоми можуть включати дратівливість, депресію, безсоння, агресію, проблеми з пам’яттю та те, що дослідники називають "антарктичним станом" — стан, що супроводжується розсіяною увагою та зниженою свідомістю.

Фото: Wikimedia Commons

Вчені також вивчали інший стан, відомий як "синдром Т3", при якому функція щитовидної залози змінюється через вплив екстремального холоду. Цей стан може впливати на настрій, якість сну та когнітивні здібності. Дослідники зацікавилися цими ефектами, оскільки ізоляція в Антарктиді нагадує умови, з якими можуть зіткнутися космонавти під час тривалих космічних місій.

Одна з дослідницьких груп, що вивчала зимівників, виявила, що під час тривалого перебування багато учасників ставали емоційно байдужими та менш чуйними. У їхній статті "антарктичний стан" описано як "змінений стан свідомості або виражену розсіяність, відплив уваги та погіршення ситуаційної обізнаності".

Подібні психологічні ефекти проявилися під час експерименту з ізоляції MARS500, який імітував тривалу місію на Марс. Учасники зазнали зниження когнітивних здібностей, а один волонтер, за повідомленнями, проявив ознаки дисоціації після тривалого ув’язнення.

Цей останній випадок також став продовженням іншого серйозного інциденту, про який повідомлялося у 2025 році на південноафриканській базі SANAE IV у Землі Королеви Мод, Антарктида. Той випадок включав звинувачення у нападі, сексуальних домаганнях та погрозах смерті серед дослідників, що перебували на віддаленій станції.

Ці події привертають увагу, оскільки Антарктида слугує полігоном для вивчення того, як ізоляція, темрява, екстремальний холод та обмеження простору впливають на поведінку людини. Отримані там знання можуть зрештою допомогти вченим підготуватися до майбутніх космічних польотів та підвищити рівень безпеки дослідницьких груп, що працюють у віддалених регіонах по всьому світу.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, Wikipedia.