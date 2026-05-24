"Морской тираннозавр": гигантский древний монстр поразил палеонтологов

Палеонтологи описали новый вид гигантского мозазавра Tylosaurus rex, которого назвали так из-за его огромных размеров и мощных челюстей. Древний морской хищник мог быть одним из самых опасных обитателей океанов мелового периода.

Палеонтологи обнаружили огромный новый вид тилозавра, морской ящерицы, принадлежащей к семейству мозазавров. Этот хищник, который жил около 80 миллионов лет назад и длина которого достигала до 12 метров, был размером с горбатого кита, является одним из крупнейших известных мозазавров, сообщил National Geographic

Они назвали его "Тилозавр рекс", или "царь тилозавров" — название, происходящее от названия известного динозавра. Хотя мозазавры и не принадлежали к роду динозавров, по своему "функционалу" животное было подобно легендарному хищнику.

"Если какое-то животное этого и заслуживает, то это именно это животное. Половина его характеристик связана с большей челюстью и укусом", — говорит палеонтолог Амелия Зитлоу, работает в Историческом музее в Касле, штат Висконсин.

Відео дня

Это открытие помогает палеонтологам лучше понять эволюцию этих огромных морских ящериц, в частности, как и когда отдельные их эволюционные линии достигли успеха в качестве массивных морских монстров.

"Тилозавры уже известны как одни из самых больших мозазавров, которые когда-либо жили. Я думаю, что это исследование еще раз подтверждает это, делая их самой большой группой мозазавров, которая когда-либо жила", — говорит Тьяго Симойнс, эволюционный биолог из Принстонского университета.

Кроме описания нового вида, Зитлоу и ее команда также собрали исчерпывающий набор данных об анатомии мозазавров, добавив измерения от головы до хвоста 300 экземпляров мозазавров и современных ящериц.

"Я надеюсь, что люди смогут использовать это и уделять тилозаврам такое внимание, которого, по моему мнению, они не имели", — говорит Зитлоу.

Напомним, что археологи в Австралии обнаружили скелет крупного животного возрастом около тысячи лет, который помог ученым больше узнать об изменениях местной экосистемы. Исследователи предположили, что находка может свидетельствовать о влиянии климатических изменений и человеческой деятельности на фауну региона.

Ранее мы также информировали, что ученые объяснили, почему Тираннозавр Рекс имел настолько короткие передние лапы по сравнению с массивным телом. Исследователи пришли к выводу, что небольшие конечности могли быть эволюционным преимуществом и уменьшать риск травм во время охоты и схваток за добычу.