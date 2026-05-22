Археологи нашли скелет животного возрастом 1000 лет в мусорной куче: что это дало ученым

Археологи обнаружили древний скелет динго, которые жили рядом с дикими собаками почти 1000 лет назад. Судя по всему, животное пережило серьезные травмы, прежде чем было намеренно похоронено на церемониальном месте, которое оставалось активным еще долго после его смерти.

Сам скелет был найден вдоль реки Баака (Дарлинг) в Австралии, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что кости были впервые обнаружены в результате эрозии в 2020 году вдоль дорожной выемки примерно в 1300 километрах к западу от Сиднея. Результаты исследований, позже опубликованные в журнале Australian Archaeology, стали следствием сотрудничества старейшин племени Баркинджи и исследователей из Австралийского музея. В культуре Баркинджи гарли, или динго, считались частью повседневной и церемониальной жизни.

Исследователи обнаружили, что скелет самца динго датируется периодом от 963 до 916 лет назад и принадлежал животному, которому на момент смерти было от четырех до семи лет. Его зубы сильно стерты, что свидетельствует о том, что он провел годы на охоте. Скелет также демонстрировал признаки нескольких заживших травм, включая сломанные ребра и перелом голени. В статье предполагается, что травмы могли быть получены во время охоты на кенгуру.

Кости найдены вдоль реки Баака в Австралии

Внимание ученых привлекло то, что животное прожило достаточно долго, чтобы эти травмы зажили. В дикой природе это было бы сложно без ухода и защиты.

"Это подтверждает, что эти традиции были гораздо более распространены, чем мы когда-то думали. Динго, подобные этому Харли, не просто терпели возле лагерей. Их приручали, они жили с людьми и были частью повседневной жизни", — сказал доктор Лукас Кунгулос.

Он объяснил, что динго не просто терпели возле лагерей, а жили в тесной связи с людьми и были частью повседневной жизни. Полученные данные согласуются с тем, что общины Баркинджи рассказывали на протяжении поколений.

Интересным фактом было то, что скелет был намеренно похоронен в мусорной куче — месте, где откладывались органические материалы и ракушки, — построенной вдоль берега реки.

Археологи считают, что мусорная куча была создана специально для захоронения или примерно в то же время. Использование этого места не прекратилось после захоронения. Исследователи обнаружили, что ракушки речных моллюсков продолжали добавляться в мусорную кучу в течение сотен лет после этого.

"Это исследование подтверждает то, что народ баркинджи всегда знал. Эти отношения с животными, предками и родной землей были глубокими, целенаправленными и непрерывными", — отметила доктор Эми Вей.

