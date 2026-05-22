Археологи знайшли скелет тварини віком 1000 років у сміттєвій купі: що це дало науковцям

Археологи виявили стародавній скелет динго, які жили поруч із дикими собаками майже 1000 років тому. Судячи з усього, тварина пережила серйозні травми, перш ніж була навмисно похована на церемоніальному місці, яке залишалося активним ще довго після її смерті.

Сам скелет було знайдено уздовж річки Баака (Дарлінг) в Австралії, пише Daily Galaxy.

Зазначається, що кістки були вперше виявлені в результаті ерозії у 2020 році вздовж дорожньої виїмки приблизно за 1300 кілометрів на захід від Сіднея. Результати досліджень, пізніше опубліковані в журналі Australian Archaeology, стали наслідком співпраці старійшин племені Баркінджі та дослідників з Австралійського музею. У культурі Баркінджі гарлі, або дінго, вважалися частиною повсякденного та церемоніального життя.

Дослідники виявили, що скелет самця дінго датується періодом від 963 до 916 років тому і належав тварині, якій на момент смерті було від чотирьох до семи років. Його зуби сильно стерті, що свідчить про те, що він провів роки на полюванні. Скелет також демонстрував ознаки кількох загоєних травм, включаючи зламані ребра та перелом гомілки. У статті припускається, що травми могли бути отримані під час полювання на кенгуру.

Кістки знайдені уздовж річки Баака в Австралії Фото: Відкриті джерела

Увагу вчених привернуло те, що тварина прожила достатньо довго, щоб ці травми загоїлися. У дикій природі це було б складно без догляду та захисту.

"Це підтверджує, що ці традиції були набагато поширеніші, ніж ми колись думали. Дінго, подібні до цього Гарлі, не просто терпіли біля таборів. Їх приручали, вони жили з людьми і були частиною повсякденного життя", — сказав доктор Лукас Кунгулос.

Він пояснив, що динго не просто терпіли біля таборів, а жили в тісному зв'язку з людьми і були частиною повсякденного життя. Отримані дані узгоджуються з тим, що громади Баркінджі розповідали протягом поколінь.

Цікавим фактом було те, що скелет був навмисно похований у сміттєвій купі — місці, де відкладалися органічні матеріали та мушлі, — побудованій уздовж берега річки.

Археологи вважають, що сміттєва купа була створена спеціально для поховання або приблизно в той самий час. Використання цього місця не припинилося після поховання. Дослідники виявили, що мушлі річкових молюсків продовжували додаватися до сміттєвої купи протягом сотень років після цього.

"Це дослідження підтверджує те, що народ баркінджі завжди знав. Ці відносини з тваринами, предками та рідною землею були глибокими, цілеспрямованими та безперервними", — наголосила доктор Емі Вей.

