"Морський тиранозавр": гігантський давній монстр вразив палеонтологів

Палеонтологи описали новий вид гігантського мозазавра Tylosaurus rex, якого назвали так через його величезні розміри та потужні щелепи. Давній морський хижак міг бути одним із найнебезпечніших мешканців океанів крейдового періоду.

Палеонтологи виявили величезний новий вид тилозавра, морської ящірки, що належить до родини мозазаврів. Цей хижак, який жив близько 80 мільйонів років тому и довжина якого сягала до 12 метрів, був розміром з горбатого кита, є одним з найбільших відомих мозазаврів, повідомив National Geographic

Вони назвали його "Тилозавр рекс", або "цар тилозаврів" — назва, що походить від назви відомого динозавра. Хоча мозазаври і не належали до роду динозаврів, по своєму "функціоналу" тварина була подібна до легендарного хижака.

"Якщо якась тварина цього й заслуговує, то це саме ця тварина. Половина її характеристик пов’язана з більшою щелепою та укусом", — каже палеонтолог Амелія Зітлоу, працює в Історичному музеї в Каслі, штат Вісконсин.

Відео дня

Це відкриття допомагає палеонтологам краще зрозуміти еволюцію цих величезних морських ящірок, зокрема, як і коли окремі їхні еволюційні лінії досягли успіху як масивних морських монстрів.

"Тилозаври вже відомі як одні з найбільших мозазаврів, які коли-небудь жили. Я думаю, що це дослідження ще раз підтверджує це, роблячи їх найбільшою групою мозазаврів, яка коли-небудь жили", — каже Тьяго Сімойнс, еволюційний біолог з Принстонського університету.

Окрім опису нового виду, Зітлоу та її команда також зібрали вичерпний набір даних про анатомію мозазаврів, додавши виміри від голови до хвоста 300 екземплярів мозазаврів та сучасних ящірок.

"Я сподіваюся, що люди зможуть використовувати це та приділяти тилозаврам таку увагу, якої, на мою думку, вони не мали", — каже Зітлоу.

Нагадаємо, що археологи в Австралії виявили скелет великої тварини віком близько тисячі років, який допоміг ученим більше дізнатися про зміни місцевої екосистеми. Дослідники припустили, що знахідка може свідчити про вплив кліматичних змін та людської діяльності на фауну регіону.

Раніше ми також інформували, що вчені пояснили, чому Тиранозавр Рекс мав настільки короткі передні лапи порівняно з масивним тілом. Дослідники дійшли висновку, що невеликі кінцівки могли бути еволюційною перевагою та зменшувати ризик травм під час полювання й сутичок за здобич.