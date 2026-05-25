Нечто сотрясает дно океана как по часам: спустя 30 лет мы узнали, почему (видео)

Десятилетиями ученые пытаются разгадать тайну того, почему определенный тип подводных разломов вызывает гораздо более предсказуемо, чем другие. Более того, эти землетрясения происходят с завидной регулярностью и почти всегда одинаковой силы. К счастью, новое исследование предполагает возможное объяснение, пишет Фокус.

Предыдущие исследования американских и канадских ученых показали, что эти океанические трансформные разломы окружены барьерными зонами, действующими как естественные "тормоза" для сейсмической активности.

Процесс, известный как дилатантическое упрочнение – который происходит, когда морская вода проникает глубоко в породу – смягчает воздействие более сильных землетрясений на эти участки разломов. По мнению ученых, раскрыв секреты этих необычно предсказуемых разломов, они надеются в целом улучшить модели землетрясений.

По словам соавтора исследования, сейсмолога Цзяньхуа Гуна из Университета Индианы в Блумингтоне, науке давно известно о существовании этих барьеров, но вопрос о том из чего они сделаны и почему так надежно предотвращают землетрясения цикл за циклом — все еще оставалось загадкой.

В ходе нового исследования ученые изучили данные с двух участков вдоль трансформного разлома Гофар, протяженной подводной впадины, обозначающей границу между Тихоокеанской и Насканской тектоническими плитами, к западу от Эквадора и глубоко под Тихим океаном. Известно, что эти плиты скользят друг относительно друга со скоростью около 140 миллиметров в год, и минимум с 1995 года разлом регулярно генерирует землетрясения магнитудой 6 — это происходит каждые 5-6 лет.

В исследовании также использовались данные двух отдельных экспериментов, проведенных в 2008 и 2019-2022 годах. В ходе экспериментов ученые разместили донные сейсмометры (OBS) на морском дне, что позволило отслеживать движения. Результаты показали, что два барьерные зоны представляют собой сложные сети мелких разломов, поглощающих многочисленные слабые толчки, предшествующие крупным землетрясениям.

Когда происходят основные землетрясения, заполненная жидкостью порода вокруг этих буферных зон смещается и расширяется, и больше воды устремляется в образовавшиеся щели. В результате возникают давления, которые приводят к "блокировке" породы и предотвращают дальнейшее скольжение, эффективно останавливая усиление землетрясения.

По словам Гуна, эти барьеры — не просто пассивные элементы ландшафта. На самом деле они являются активными, динамичными частями системы разломов, и понимание того, как они работают, меняет наше представление о пределах землетрясений на этих разломах

Не менее любопытно и то, что сейсмологи заметили аналогичные сценарии на трансформных океанических разломах по всему миру: землетрясения на этих разломах оказываются слабее, чем ожидалось, учитывая геологическое давление и расположение.

При написании использовались материалы Science, Science Alert.