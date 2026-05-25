Щось стрясає дно океану як за годинником: через 30 років ми дізналися, чому (відео)

Десятиліттями вчені намагаються розгадати таємницю того, чому певний тип підводних розломів спричиняє набагато більш передбачувано, ніж інші. Ба більше, ці землетруси відбуваються із завидною регулярністю і майже завжди однакової сили. На щастя, нове дослідження припускає можливе пояснення, пише Фокус.

Попередні дослідження американських і канадських учених показали, що ці океанічні трансформні розломи оточені бар'єрними зонами, що діють як природні "гальма" для сейсмічної активності.

Процес, відомий як дилатантичне зміцнення — який відбувається, коли морська вода проникає глибоко в породу — пом'якшує вплив сильніших землетрусів на ці ділянки розломів. На думку вчених, розкривши секрети цих незвично передбачуваних розломів, вони сподіваються загалом поліпшити моделі землетрусів.

За словами співавтора дослідження, сейсмолога Цзяньхуа Гуна з Університету Індіани в Блумінгтоні, науці давно відомо про існування цих бар'єрів, але питання про те, з чого їх зроблено, і чому так надійно запобігають землетрусам цикл за циклом, все ще залишалося загадкою.

Під час нового дослідження вчені вивчили дані з двох ділянок уздовж трансформного розлому Гофар, протяжної підводної западини, що позначає межу між Тихоокеанською і Насканською тектонічними плитами, на захід від Еквадору і глибоко під Тихим океаном. Відомо, що ці плити ковзають одна щодо одної зі швидкістю близько 140 міліметрів на рік, і щонайменше з 1995 року розлом регулярно генерує землетруси магнітудою 6 — це відбувається кожні 5-6 років.

У дослідженні також використовувалися дані двох окремих експериментів, проведених у 2008 і 2019-2022 роках. Під час експериментів учені розмістили донні сейсмометри (OBS) на морському дні, що дало змогу відстежувати рухи. Результати показали, що дві бар'єрні зони являють собою складні мережі дрібних розломів, що поглинають численні слабкі поштовхи, які передують великим землетрусам.

Коли відбуваються основні землетруси, заповнена рідиною порода навколо цих буферних зон зміщується і розширюється, і більше води спрямовується в утворені щілини. У результаті виникають тиски, які призводять до "блокування" породи і запобігають подальшому ковзанню, ефективно зупиняючи посилення землетрусу.

За словами Гуна, ці бар'єри — не просто пасивні елементи ландшафту. Насправді вони є активними, динамічними частинами системи розломів, і розуміння того, як вони працюють, змінює наше уявлення про межі землетрусів на цих розломах

Не менш цікаво й те, що сейсмологи помітили аналогічні сценарії на трансформних океанічних розломах по всьому світу: землетруси на цих розломах виявляються слабкішими, ніж очікували, з огляду на геологічний тиск і розташування.

Під час написання використовували матеріали Science, Science Alert.