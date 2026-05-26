Ученые прогнозируют тревожное будущее: при каких условиях население Земли сократится вдвое (фото)

Новая математическая модель прогнозирует, что к 2064 году население Земли может сократиться вдвое. В ходе исследования были проанализированы долгосрочные демографические тенденции от неолита до современности и изучено, как будущие экологические кризисы могут кардинально изменить траекторию развития человечества.

В ходе исследования Маттиа Закконе совместно с покойным Константином Траченко. использовали нелинейное уравнение "скорости-обратной связи" которое сначала было создано для изучения физики стекла и аморфных твердых тел. Согласно работе, эта модель успешно соответствовала основным этапам роста человеческой популяции на протяжении 12 000 лет.

В отличие от старых демографических моделей, которые рассматривали рост населения как экспоненциальный или логистический, новая модель позволила выявить различные исторические модели роста на основе одного уравнения. Некоторые периоды характеризовались медленным и стабильным ростом, тогда как другие — стремительным расширением. По мнению ученых, эти изменения могут быть следствием одной и той же нелинейной динамики, а не отдельных механизмов.

В статье также был пересмотрен известный прогноз 1960 года, сделанный Хайнцем фон Ферстером и его коллегами. Эти предыдущие модели предполагали, что рост мирового населения теоретически может приблизиться к бесконечности около 2026 года. Прогноз не подтвердился, поскольку уровень рождаемости снизился во многих частях мира, но новое исследование утверждает, что подобное неконтролируемое математическое поведение может проявиться при определенных экстремальных условиях.

Чтобы оценить модель, исследователи сравнили свое уравнение с историческими данными о населении из нескольких эпох. Результаты показали, что модель воспроизвела как быстрый рост в индустриальную эпоху, так и более медленный рост населения, который стал более распространенным после 1970 года.

Один из наиболее обсуждаемых разделов статьи посвящен сценариям будущих экологических стрессов. В базовой версии модели текущая тенденция мирового населения оставалась относительно стабильной и не указывала на катастрофический коллапс. Однако исследователи также проверили, что может произойти, если пропускная способность Земли внезапно снизится из-за климатического коллапса, пандемии, войны или острой нехватки ресурсов.

По худшему сценарию, при котором планета могла бы стабильно поддерживать лишь около 2 миллиардов человек, модель прогнозировала стремительное сокращение мирового населения. При таких условиях человечество могло бы потерять половину своего населения примерно к 2064 году.

Авторы подчеркнули, что это не прогноз будущего, а математический пример, призванный продемонстрировать, насколько чувствительными могут быть демографические системы к значительным экологическим или социальным потрясениям.

Хотя исследование не предусматривает неизбежного коллапса, оно демонстрирует, как экологическое давление и ограниченность ресурсов могут быстро изменить лицо цивилизации, если глобальные кризисы углубятся в ближайшие десятилетия.

При написании этого материала использованы материалы Phys.org, Science X.