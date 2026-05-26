Вчені прогнозують тривожне майбутнє: за яких умов населення Землі скоротиться вдвічі (фото)

Нова математична модель прогнозує, що до 2064 року населення Землі може скоротитися вдвічі. У ході дослідження було проаналізовано довгострокові демографічні тенденції від неоліту до сучасності та вивчено, як майбутні екологічні кризи можуть кардинально змінити траєкторію розвитку людства.

У ході дослідження Маттіа Закконе спільно з покійним Костянтином Траченком. використали нелінійне рівняння "швидкості-зворотного зв'язку" яке спочатку було створене для вивчення фізики скла та аморфних твердих тіл. Згідно з роботою, ця модель успішно відповідала основним етапам зростання людської популяції упродовж 12 000 років.

На відміну від старих демографічних моделей, які розглядали зростання населення як експоненціальне або логістичне, нова модель дозволила виявити різні історичні моделі зростання на основі одного рівняння. Деякі періоди характеризувалися повільним і стабільним зростанням, тоді як інші — стрімким розширенням. На думку вчених, ці зміни можуть бути наслідком однієї й тієї ж нелінійної динаміки, а не окремих механізмів.

У статті також було переглянуто відомий прогноз 1960 року, зроблений Гайнцем фон Ферстером та його колегами. Ці попередні моделі припускали, що зростання світового населення теоретично може наблизитися до нескінченності близько 2026 року. Прогноз не підтвердився, оскільки рівень народжуваності знизився в багатьох частинах світу, але нове дослідження стверджує, що подібна неконтрольована математична поведінка може проявитися за певних екстремальних умов.

За найгіршим сценарієм, людство могло б втратити половину свого населення приблизно до 2064 року

Щоб оцінити модель, дослідники порівняли своє рівняння з історичними даними про населення з кількох епох. Результати показали, що модель відтворила як швидке зростання в індустріальну епоху, так і повільніше збільшення населення, яке стало більш поширеним після 1970 року.

Один із найбільш обговорюваних розділів статті присвячений сценаріям майбутніх екологічних стресів. У базовій версії моделі поточна тенденція світового населення залишалася відносно стабільною і не вказувала на катастрофічний колапс. Однак дослідники також перевірили, що може статися, якщо пропускна здатність Землі раптово знизиться через кліматичний колапс, пандемії, війни або гостру нестачу ресурсів.

За найгіршим сценарієм, за якого планета могла б стабільно підтримувати лише близько 2 мільярдів людей, модель прогнозувала стрімке скорочення світового населення. За таких умов людство могло б втратити половину свого населення приблизно до 2064 року.

Автори наголосили, що це не прогноз майбутнього, а математичний приклад, покликаний продемонструвати, наскільки чутливими можуть бути демографічні системи до значних екологічних або соціальних потрясінь.

Хоча дослідження не передбачає неминучого колапсу, воно демонструє, як екологічний тиск та обмеженість ресурсів можуть швидко змінити обличчя цивілізації, якщо глобальні кризи поглибляться у найближчі десятиліття.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Phys.org, Science X.