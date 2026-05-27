В водах у Тайваня найден самый крохотный слизень в мире: меньше рисового зернышка (фото)

Крохотного морского слизня едва удалось разглядеть в водах у побережья Тайваня — оказалось, что это совершенно новый вид.

Открытие было сделано под водой у северо-восточного побережья Тайваня. Впервые крохотного слизня заметили еще летом 2019 года, однако ученые еще не знали, что перед ними — потребовалось несколько лет, чтобы описать новый вид, пишет Фокус.

По словам ведущего автора исследования Хо-Йенга Чана из Национального океанологического университета Тайваня, в 2019 году они с коллегами не узнали в морском слизне новый вид. Позже Чан обратился за консультацией с экспертом по морским слизням и тогда ученые пришли к выводу, что перед ними нечто, еще неизвестное науке.

Новый вид морского слизня получил название Thecacera sesama и выделяется своим полупрозрачным белым телом с множеством черных пятен, а также небольшим количеством крупных желтых пятен и пятью жабрами. Не менее любопытно и то, что новый вид значительно меньше — максимальная длина особи не превышает 3 миллиметров.

Несмотря на свои крошечные размеры, этот морской слизень все же является хищником Фото: Ho-Yeung Chan

Обнаружение голожаберного моллюска длиной менее 3 миллиметров непросто даже в лучшие времена, но новая работа ученых была осложнена также и сложными условиями побережья Килунга. Здесь погодные условия приводят к более низким температурам, частым тайфунам и большим волнам.

По словам ученых, голожаберные моллюски являются одними из ключевых участников морской пищевой цепи. Они чрезвычайно красочны и встречаются в коралловых рифовых экосистемах. Однако многие голожаберные моллюски очень малы по размеру и их крайне трудно заметить под водой невооруженным глазом. Исследования голожаберных моллюсков также усложняются тем, что ограничены по времени — по сути, исследования могут проводиться лишь четыре месяца в году, поскольку погружения на северо-восточном побережье запрещены с октября по апрель.

Детали внешнего вида и морфологических особенностей Thecacera sesama были нарисованы от руки Фото: Ho-Yeung Chan

Образцы для нового исследования были собраны во время нескольких экспедиций в период с мая 2021 года по июнь 2025 года на глубине от 18 до 30 метров в заливе Мазер-Рок. Животных фотографировали в волнах, чтобы собрать информацию об их окраске и поведении.

Позже команда выделила и проанализировала сравнила ДНК вида, а затем сравнила с ДНК других известных видов. В результате ученым удалось выяснить, как эти красочные создания вписываются в генеалогическое древо рода. Эти данные впоследствии позволили заявить об открытии нового вида.

Название Thecacera sesama происходит от латинского слова, означающего "семена кунжута", и относится к небольшим округлым пятнам на теле животного, напоминающим разбросанные семена кунжута.

В ходе исследования ученым удалось узнать, как новый вид моллюсков питается, ищет пищу, спаривается, а также откладывает яйца. Этот крошечный голожаберный моллюск откладывает яйца на мшанках, также известных как моховые животные.

Исследователи считают, что в западной части Тихого океана может существовать множество других тайваньских видов, столь же маленьких и труднообнаружимых, ожидающих своего открытия под водой.

При написании использовались материалы ZooKeys, IFLScience.