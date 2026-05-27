У водах біля Тайваню знайдено найкрихітнішого слимака у світі: менший за рисове зернятко (фото)

Крихітного морського слимака ледь вдалося розгледіти у водах біля узбережжя Тайваню — виявилося, що це абсолютно новий вид.

Відкриття було зроблено під водою біля північно-східного узбережжя Тайваню. Вперше крихітного слимака помітили ще влітку 2019 року, проте вчені ще не знали, що перед ними — знадобилося кілька років, щоб описати новий вид, пише Фокус.

За словами провідного автора дослідження Хо-Йенга Чана з Національного океанологічного університету Тайваню, 2019 року вони з колегами не впізнали в морському слимаку новий вид. Пізніше Чан звернувся за консультацією до експерта з морських слимаків і тоді вчені дійшли висновку, що перед ними щось, ще невідоме науці.

Новий вид морського слимака отримав назву Thecacera sesama і виділяється своїм напівпрозорим білим тілом з безліччю чорних плям, а також невеликою кількістю великих жовтих плям і п'ятьма зябрами. Не менш цікаво й те, що новий вид значно менший — максимальна довжина особини не перевищує 3 міліметрів.

Незважаючи на свої крихітні розміри, цей морський слимак все ж є хижаком Фото: Ho-Yeung Chan

Виявлення голожаберного молюска завдовжки менше ніж 3 міліметри непросте навіть у найкращі часи, але нова робота вчених була ускладнена також і складними умовами узбережжя Кілунга. Тут погодні умови призводять до нижчих температур, частих тайфунів і великих хвиль.

За словами вчених, голожаберні молюски є одними з ключових учасників морського харчового ланцюга. Вони надзвичайно барвисті і зустрічаються в коралових рифових екосистемах. Однак багато голожаберних молюсків дуже малі за розміром і їх вкрай важко помітити під водою неозброєним оком. Дослідження голожаберних молюсків також ускладнюються тим, що обмежені в часі — по суті, дослідження можуть проводитися лише чотири місяці на рік, оскільки занурення на північно-східному узбережжі заборонені з жовтня по квітень.

Деталі зовнішнього вигляду і морфологічних особливостей Thecacera sesama були намальовані від руки Фото: Ho-Yeung Chan

Зразки для нового дослідження були зібрані під час кількох експедицій у період з травня 2021 року по червень 2025 року на глибині від 18 до 30 метрів у затоці Мазер-Рок. Тварин фотографували у хвилях, щоб зібрати інформацію про їхнє забарвлення та поведінку.

Пізніше команда виділила і проаналізувала порівняла ДНК виду, а потім порівняла з ДНК інших відомих видів. У результаті вченим вдалося з'ясувати, як ці барвисті створіння вписуються в генеалогічне древо роду. Ці дані згодом дали змогу заявити про відкриття нового виду.

Назва Thecacera sesama походить від латинського слова, що означає "насіння кунжуту", і відноситься до невеликих округлих плям на тілі тварини, що нагадують розкидане насіння кунжуту.

Під час дослідження вченим вдалося дізнатися, як новий вид молюсків харчується, шукає їжу, спаровується, а також відкладає яйця. Цей крихітний голожаберний молюск відкладає яйця на моховарках, також відомих як мохові тварини.

Дослідники вважають, що в західній частині Тихого океану може існувати безліч інших тайванських видів, настільки ж маленьких і важковиявних, які очікують свого відкриття під водою.

Під час написання використовували матеріали ZooKeys, IFLScience.