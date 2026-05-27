Пентаграмма в Казахстане и Призрачный остров, который исчез: самые загадочные снимки Google Earth

За последние 20 лет сервис Google Earth позволил обнаружить множество загадочных объектов, ранее скрытых от глаз человека, и некоторые из них кажутся нереаьными.

Сервис Google Earth был запущен в 2005 году и с тех пор собирает изображения из различных источников: от спутников на геосинхронной орбите, которые делают снимки низкого разрешения с высоты десятков тысяч километров над Землей, до спутников, расположенных ближе к планете, которые делают снимки более высокого разрешения, а также аэроснимков, сделанных с самолета, воздушных змеев, дронов и даже воздушных шаров, пишет Фокус.

За последние два десятилетия Google Earth и спутниковые снимки раскрыли множество странных вещей, от секретных военных бункеров в Китае до призрачных островов и загадочной пентаграммы в Казахстане. Ниже собраны некоторые из них.

Пентаграмма и свастика в Казахстане

Ученые обнаружили более 50 геоглифов на севере Казахстана в Центральной Азии, включая этот странный рисунок в форме свастики. Хотя символ свастики был создан из дерева, многие геоглифы были сделаны из земляных насыпей и, вероятно, были созданы 2000 лет назад. Отметим, что в те времена свастики были весьма распространены в Европе и Азии, но не были связаны с какими-либо политическими убеждениями.

Геоглиф в форме свастики можно увидеть над Казахстаном Фото: Google Earth

Однако свастика не единственный странный символ, замеченный на пентаграмме. На продуваемых ветрами степях Центральной Азии, в уединенном уголке Казахстана, на поверхности Земли высечена огромная пентаграмма диаметром примерно 366 метров. Пятиконечная звезда, окруженная кругом, расположенная на южном берегу Верхнего Тобольского водохранилища. Позже оказалось, что пентаграмма является контуром парка в форме звезды.

Структура в виде пентаграммы в Казахстане Фото: Google Earth

Остров в озере на острове в озере на острове на Филиппинах

Сервис Google Earth запечатлел изображение, показывающее крохотный остров, расположенный внутри кратерного озера на острове под названием Вулканический остров в озере Тааль на филиппинском острове Лусон.

Ранее считалось, что это место является самым крупным в своем роде, запечатленным Google Earth. Однако оказалось, что это звание принадлежит участку земли на севере Канады, где, вероятно, никогда не ступала нога человека.

Остров в озере на острове в озере на острове Фото: Google Earth

Нераскопанная пирамида в Египте

Еще одно изображение Google Earth показывает аномалию, которая, как считается, может быть раскопанной пирамидой.

За последние пять лет с помощью Google Earth были обнаружены десятки аномалий в Египте. Впрочем, эксперты все еще спорят о том, являются ли они природными особенностями или искусственными сооружениями. Ученые признают, что потребуются дополнительные раскопки, чтобы разгадать эту загадку.

Нераскопанная пирамида в Египте Фото: Google Earth

Призрачный песчаный остров недалеко от Новой Каледонии

В 2012 году австралийские ученые заявили об "открытии" острова размером с Манхэттен в южной части Тихого океана. Загадочное место получило название Песчаный остров и появлялось на картах к северо-западу от Новой Каледонии.

Любопытно, что на Google Earth это место даже отображалось как черный многоугольник. Однако, когда ученые добрались к нему в ноябре 2012 года, они обнаружили открытую воду. Некоторые эксперты считают, что этот феномен присутствия призрачного острова на старых картах можно объяснить человеческой ошибкой и возможным наличием плота из пемзы.

Таинственный "Песчаный остров" Фото: Google Earth

"Дыхание пустыни" в Египте

Не менее увлекательной является гигантская спиральная конструкция в пустынной египетской пустыне, недалеко от берегов Красного моря, представляющая собой художественную инсталляцию под названием "Дыхание пустыни". В марте 2007 года Данае Страту, Александра Страту и Стелла Константинидес создали это произведение искусства площадью 100 000 квадратных метров, призванное, по словам авторов, прославить пустыню.

За пределами Садр-Сити в Ираке, по координатам 33.396157° с.ш., 44.486926° в.д., находится озеро кроваво-красного цвета. Увы, официального объяснения цвета этого странного водоема пока нет.

"Дыхание пустыни" в Египте Фото: Google Earth

Узор в горошек на Большом каньоне, созданный муравьями

По словам ученых, странный узор в горошек возле шлакового конуса вулкана, прозванного "Троном Вулкана", на северном краю Большого каньона, может иметь простое объяснение: муравьи. Оказалось, что в пустыне вокруг Большого каньона обитают красные муравьи-жнецы (Pogonomyrmex barbatus). Известно, что эти насекомые способны создавать гнездовые холмики диаметром до 120 сантиметров.

Этот странный узор в горошек на растительности возле вулкана на краю Большого каньона Фото: Google Earth

Узоры, вытравленные в пустыне Гоби

Изображения Google Earth выявили множество загадочных структур и узоров, вытравленных на поверхности китайской пустыни Гоби. Некоторые эксперты утверждают, что это секретная военная база, а структуры, вероятно, используются для различных целей, включая испытания оружия, калибровку спутников-шпионов и тестирование радиолокационного оборудования.

Загадочные структуры и узоры, высеченные на поверхности китайской пустыни Гоби Фото: Google Earth

Замкнутые "губы" в Дарфуре, Судан

Эти пышные "губы" представляют собой холмистое образование, расположенное в Гарбе, Дарфур, в Судане, по координатам 12°22'13.32"N, 23°19'20.18"E.

Замкнутые "губы" в Дарфуре Фото: Google Earth

Загадочный остров, затененный черным фоном

Остров Восток, небольшой необитаемый коралловый остров в центральной части Тихого океана, на Google Earth выглядит затемненным, что породило множество теорий заговора. Например, некоторые утверждали, что остров на самом деле является секретной военной базой.

Однако на самом деле центр острова покрыт деревьями Pisonia grandis, укоренившимися в толстом торфяном слое почвы. Эти деревья настолько густые и темные, что сверху листва придает острову вид странной черной дыры.

Остров Восток, судя по всему, не отображается на Google Earth Фото: Google Earth

При написании использовались материалы Google Earth, Live Science.