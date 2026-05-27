Пентаграма в Казахстані та Примарний острів, який зник: найзагадковіші знімки Google Earth
За останні 20 років сервіс Google Earth дав змогу виявити безліч загадкових об'єктів, раніше прихованих від очей людини, і деякі з них здаються нереальними.
Сервіс Google Earth було запущено 2005 року, і відтоді він збирає зображення з різних джерел: від супутників на геосинхронній орбіті, які роблять знімки з низькою роздільною здатністю з висоти десятків тисяч кілометрів над Землею, до супутників, розташованих ближче до планети, які роблять знімки з вищою роздільною здатністю, а також аерознімків, зроблених із літака, повітряних зміїв, дронів і навіть повітряних кульок, пише Фокус.
За останні два десятиліття Google Earth і супутникові знімки розкрили безліч дивних речей, від секретних військових бункерів у Китаї до примарних островів і загадкової пентаграми в Казахстані. Нижче зібрані деякі з них.
Пентаграма і свастика в Казахстані
Вчені виявили понад 50 геогліфів на півночі Казахстану в Центральній Азії, включно з цим дивним малюнком у формі свастики. Хоча символ свастики був створений з дерева, багато геогліфів були зроблені із земляних насипів і, ймовірно, були створені 2000 років тому. Зазначимо, що в ті часи свастики були вельми поширені в Європі та Азії, але не були пов'язані з будь-якими політичними переконаннями.
Однак свастика не єдиний дивний символ, помічений на пентаграмі. На степах Центральної Азії, що продуваються вітрами, у відокремленому куточку Казахстану, на поверхні Землі висічено величезну пентаграму діаметром приблизно 366 метрів. П'ятикутна зірка, оточена колом, розташована на південному березі Верхнього Тобольського водосховища. Пізніше виявилося, що пентаграма є контуром парку у формі зірки.
Острів в озері на острові в озері на острові на острові на Філіппінах
Сервіс Google Earth сфотографував зображення, що показує крихітний острів, розташований усередині кратерного озера на острові під назвою Вулканічний острів в озері Тааль на філіппінському острові Лусон.
Раніше вважалося, що це місце є найбільшим у своєму роді, зафіксованим Google Earth. Однак виявилося, що це звання належить ділянці землі на півночі Канади, де, ймовірно, ніколи не ступала нога людини.
Нерозкопана піраміда в Єгипті
Ще одне зображення Google Earth показує аномалію, яка, як вважається, може бути розкопаною пірамідою.
За останні п'ять років за допомогою Google Earth було виявлено десятки аномалій у Єгипті. Утім, експерти все ще сперечаються про те, чи є вони природними особливостями або штучними спорудами. Вчені визнають, що будуть потрібні додаткові розкопки, щоб розгадати цю загадку.
Примарний піщаний острів недалеко від Нової Каледонії
У 2012 році австралійські вчені заявили про "відкриття" острова розміром з Мангеттен у південній частині Тихого океану. Загадкове місце отримало назву Піщаний острів і з'являлося на картах на північний захід від Нової Каледонії.
Цікаво, що на Google Earth це місце навіть відображалося як чорний багатокутник. Однак, коли вчені дісталися до нього в листопаді 2012 року, вони виявили відкриту воду. Деякі експерти вважають, що цей феномен присутності примарного острова на старих картах можна пояснити людською помилкою і можливою наявністю плота з пемзи.
"Подих пустелі" в Єгипті
Не менш захопливою є гігантська спіральна конструкція в пустельній єгипетській пустелі, неподалік від берегів Червоного моря, що являє собою художню інсталяцію під назвою "Подих пустелі". У березні 2007 року Данае Страту, Александра Страту і Стелла Константінідес створили цей витвір мистецтва площею 100 000 квадратних метрів, покликаний, за словами авторів, прославити пустелю.
За межами Садр-Сіті в Іраку, за координатами 33.396157° пн.ш., 44.486926° сх. д., розташоване озеро криваво-червоного кольору. На жаль, офіційного пояснення кольору цієї дивної водойми поки що немає.
Візерунок у горошок на Великому каньйоні, створений мурахами
За словами вчених, дивний візерунок у горошок біля шлакового конуса вулкана, прозваного "Троном Вулкана", на північному краю Великого каньйону, може мати просте пояснення: мурахи. Виявилося, що в пустелі навколо Великого каньйону мешкають червоні мурахи-жнеці (Pogonomyrmex barbatus). Відомо, що ці комахи здатні створювати гніздові горбки діаметром до 120 сантиметрів.
Візерунки, витравлені в пустелі Гобі
Зображення Google Earth виявили безліч загадкових структур і візерунків, витравлених на поверхні китайської пустелі Гобі. Деякі експерти стверджують, що це секретна військова база, а структури, ймовірно, використовують для різних цілей, включно з випробуванням зброї, калібруванням супутників-шпигунів і тестуванням радіолокаційного обладнання.
Замкнуті "губи" в Дарфурі, Судан
Ці пишні "губи" являють собою горбисте утворення, розташоване в Гарбі, Дарфур, у Судані, за координатами 12°22'13.32 "N, 23°19'20.18 "E.
Загадковий острів, затінений чорним фоном
Острів Схід, невеликий безлюдний кораловий острів у центральній частині Тихого океану, на Google Earth виглядає затемненим, що породило безліч теорій змови. Наприклад, деякі стверджували, що острів насправді є секретною військовою базою.
Однак насправді центр острова вкритий деревами Pisonia grandis, вкоріненими в товстому торф'яному шарі ґрунту. Ці дерева настільки густі й темні, що зверху листя надає острову вигляду дивної чорної діри.
Під час написання використовували матеріали Google Earth, Live Science.