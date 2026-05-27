Пентаграма в Казахстані та Примарний острів, який зник: найзагадковіші знімки Google Earth

За останні 20 років сервіс Google Earth дав змогу виявити безліч загадкових об'єктів, раніше прихованих від очей людини, і деякі з них здаються нереальними.

Сервіс Google Earth було запущено 2005 року, і відтоді він збирає зображення з різних джерел: від супутників на геосинхронній орбіті, які роблять знімки з низькою роздільною здатністю з висоти десятків тисяч кілометрів над Землею, до супутників, розташованих ближче до планети, які роблять знімки з вищою роздільною здатністю, а також аерознімків, зроблених із літака, повітряних зміїв, дронів і навіть повітряних кульок, пише Фокус.

За останні два десятиліття Google Earth і супутникові знімки розкрили безліч дивних речей, від секретних військових бункерів у Китаї до примарних островів і загадкової пентаграми в Казахстані. Нижче зібрані деякі з них.

Пентаграма і свастика в Казахстані

Вчені виявили понад 50 геогліфів на півночі Казахстану в Центральній Азії, включно з цим дивним малюнком у формі свастики. Хоча символ свастики був створений з дерева, багато геогліфів були зроблені із земляних насипів і, ймовірно, були створені 2000 років тому. Зазначимо, що в ті часи свастики були вельми поширені в Європі та Азії, але не були пов'язані з будь-якими політичними переконаннями.

Геогліф у формі свастики можна побачити над Казахстаном Фото: Google Earth

Однак свастика не єдиний дивний символ, помічений на пентаграмі. На степах Центральної Азії, що продуваються вітрами, у відокремленому куточку Казахстану, на поверхні Землі висічено величезну пентаграму діаметром приблизно 366 метрів. П'ятикутна зірка, оточена колом, розташована на південному березі Верхнього Тобольського водосховища. Пізніше виявилося, що пентаграма є контуром парку у формі зірки.

Структура у вигляді пентаграми в Казахстані Фото: Google Earth

Острів в озері на острові в озері на острові на острові на Філіппінах

Сервіс Google Earth сфотографував зображення, що показує крихітний острів, розташований усередині кратерного озера на острові під назвою Вулканічний острів в озері Тааль на філіппінському острові Лусон.

Раніше вважалося, що це місце є найбільшим у своєму роді, зафіксованим Google Earth. Однак виявилося, що це звання належить ділянці землі на півночі Канади, де, ймовірно, ніколи не ступала нога людини.

Острів в озері на острові на острові в озері на острові Фото: Google Earth

Нерозкопана піраміда в Єгипті

Ще одне зображення Google Earth показує аномалію, яка, як вважається, може бути розкопаною пірамідою.

За останні п'ять років за допомогою Google Earth було виявлено десятки аномалій у Єгипті. Утім, експерти все ще сперечаються про те, чи є вони природними особливостями або штучними спорудами. Вчені визнають, що будуть потрібні додаткові розкопки, щоб розгадати цю загадку.

Нерозкопана піраміда в Єгипті Фото: Google Earth

Примарний піщаний острів недалеко від Нової Каледонії

У 2012 році австралійські вчені заявили про "відкриття" острова розміром з Мангеттен у південній частині Тихого океану. Загадкове місце отримало назву Піщаний острів і з'являлося на картах на північний захід від Нової Каледонії.

Цікаво, що на Google Earth це місце навіть відображалося як чорний багатокутник. Однак, коли вчені дісталися до нього в листопаді 2012 року, вони виявили відкриту воду. Деякі експерти вважають, що цей феномен присутності примарного острова на старих картах можна пояснити людською помилкою і можливою наявністю плота з пемзи.

Таємничий "Піщаний острів" Фото: Google Earth

"Подих пустелі" в Єгипті

Не менш захопливою є гігантська спіральна конструкція в пустельній єгипетській пустелі, неподалік від берегів Червоного моря, що являє собою художню інсталяцію під назвою "Подих пустелі". У березні 2007 року Данае Страту, Александра Страту і Стелла Константінідес створили цей витвір мистецтва площею 100 000 квадратних метрів, покликаний, за словами авторів, прославити пустелю.

За межами Садр-Сіті в Іраку, за координатами 33.396157° пн.ш., 44.486926° сх. д., розташоване озеро криваво-червоного кольору. На жаль, офіційного пояснення кольору цієї дивної водойми поки що немає.

"Подих пустелі" в Єгипті Фото: Google Earth

Візерунок у горошок на Великому каньйоні, створений мурахами

За словами вчених, дивний візерунок у горошок біля шлакового конуса вулкана, прозваного "Троном Вулкана", на північному краю Великого каньйону, може мати просте пояснення: мурахи. Виявилося, що в пустелі навколо Великого каньйону мешкають червоні мурахи-жнеці (Pogonomyrmex barbatus). Відомо, що ці комахи здатні створювати гніздові горбки діаметром до 120 сантиметрів.

Цей дивний візерунок у горошок на рослинності біля вулкана на краю Великого каньйону Фото: Google Earth

Візерунки, витравлені в пустелі Гобі

Зображення Google Earth виявили безліч загадкових структур і візерунків, витравлених на поверхні китайської пустелі Гобі. Деякі експерти стверджують, що це секретна військова база, а структури, ймовірно, використовують для різних цілей, включно з випробуванням зброї, калібруванням супутників-шпигунів і тестуванням радіолокаційного обладнання.

Загадкові структури та візерунки, висічені на поверхні китайської пустелі Гобі Фото: Google Earth

Замкнуті "губи" в Дарфурі, Судан

Ці пишні "губи" являють собою горбисте утворення, розташоване в Гарбі, Дарфур, у Судані, за координатами 12°22'13.32 "N, 23°19'20.18 "E.

Замкнуті "губи" в Дарфурі Фото: Google Earth

Загадковий острів, затінений чорним фоном

Острів Схід, невеликий безлюдний кораловий острів у центральній частині Тихого океану, на Google Earth виглядає затемненим, що породило безліч теорій змови. Наприклад, деякі стверджували, що острів насправді є секретною військовою базою.

Однак насправді центр острова вкритий деревами Pisonia grandis, вкоріненими в товстому торф'яному шарі ґрунту. Ці дерева настільки густі й темні, що зверху листя надає острову вигляду дивної чорної діри.

Острів Схід, судячи з усього, не відображається на Google Earth Фото: Google Earth

Під час написання використовували матеріали Google Earth, Live Science.