Мандрівник відшукав таємничий об'єкт, який помітив на картах Google (відео)

Житель Великої Британії вирушив перевірити знахідку, яку помітив у Google Earth. Мандрівник вирішив розповісти історію загадкової корабельної аварії біля берегів Англії та показав, який вигляд має судно сьогодні.

Google Earth знову здивував користувачів. Незвичайною знахідкою поділився чоловік на ім'я Джош, відомий у TikTok завдяки своїм відкриттям у додатку.

Британець помітив на знімках загадковий об'єкт, що нагадує затонулий корабель. Він не втримався і вирішив вирушити на місце особисто.

"Гортаючи Google Earth, я натрапив на щось, схоже на величезний затонулий корабель, захований у відокремленій бухті на узбережжі Англії", — розповів він у підписі до відео.

Маршрут привів Джоша до мису Лендс-Енд у Корнуоллі, найпівденно-західнішій точці материкової Великої Британії. Це місце відоме не тільки мальовничими краєвидами, а й небезпекою. Тут зафіксовано понад 130 корабельних аварій.

Під час походу блогер помітив покинутий спостережний пункт берегової охорони, а незабаром побачив і сам іржавий корпус корабля. Наблизившись, він виявив розкидані металеві уламки, палубу з іржавими сходами і цілу низку порожніх кімнат усередині.

"Це божевільне місце! Але мене не покидає питання: чому такий величезний корабель опинився тут?" — зізнався він.

Місцеві жителі припустили, що йдеться про німецьке вантажне судно RMS Mülheim Фото: TikTok

Що за судно знайшов мандрівник?

Місцеві жителі припустили, що йдеться про німецьке вантажне судно RMS Mülheim, яке зазнало аварії 2003 року. За даними Cornwall Live, корабель завдовжки 294 фути (майже 90 метрів) перевозив 2200 тонн автомобільного пластику і сів на мілину в туманний ранок 22 березня.

Причиною аварії назвали дивний збіг обставин. Помічник капітана знепритомнів після того, як зачепився одягом за важіль крісла. Екіпаж був врятований вертольотом, але судно залишилося гнити біля узбережжя.

Джош наголосив, що його дії не варто повторювати.

"Я навчений професіонал. Дослідження затонулих кораблів може бути небезпечним. Там є нестабільні конструкції та гострі уламки. Завжди думайте про безпеку", — додав британець.

Відео зібрало тисячі переглядів і викликало здивування у місцевих жителів.

"Я живу в Корнуоллі й навіть не знав, що цей корабель там є", — зізнався один із них.

