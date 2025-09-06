Дослідники натрапили на величезний "дверний отвір" посеред гір (відео)

У Казахстані знайшли унікальне природне утворення, яке з вигляду нагадує вхід у стародавній портал. Геологи пояснили походження величезного скельного отвору.

Кадри з Казахстану з гігантським скельним утворенням схвилювали користувачів Reddit, але розгадка виявилася пов'язана не з містикою, а з історією.

Відео, опубліковане в розділі Reddit "Дуже цікаво", показало двох дослідників, які стоять перед величезним скельним отвором у горах Джунгарського Алатау. Користувачі назвали знахідку "дверним прорізом", тому, що він настільки виділяється на тлі снігового пейзажу і виглядає куди більшим, ніж людина. Багато хто порівнював кадри зі світом "Володаря перснів" і навіть жартували, що це "ворота мертвих".

Однак видання Lad Bible зазначає, що вчені пояснили: йдеться про Джунгарські ворота, також відомі як Алтайський прохід. Це стратегічний гірський перевал між Центральною Азією і Китаєм, що простягнувся майже на 4800 км — від Китаю до Афганістану. У давнину він використовувався кочовими вершниками для переходу між регіонами, а в легендах пов'язувався з міфічним народом гіпербореїв.

Форма кам'яного утворення справді нагадує арку. Один із користувачів Reddit зазначив, що такі природні феномени не рідкість і що "природа здатна творити неймовірні речі в геологічних масштабах часу".

"Це початок формування природної арки. Людям складно уявити, як довго тривають такі процеси", — додав інший, який представився геологом.

