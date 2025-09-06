Исследователи наткнулись на огромный "дверной проем" посреди гор (видео)

В Казахстане нашли уникальное природное образование, которое по виду напоминает вход в древний портал. Геологи объяснили происхождение огромного скального проема.

Кадры из Казахстана с гигантским скальным образованием взволновали пользователей Reddit, но разгадка оказалась связана не с мистикой, а с историей.

Видео, опубликованное в разделе Reddit "Очень интересно", показало двух исследователей, стоящих перед огромным скальным проемом в горах Джунгарского Алатау. Пользователи назвали находку "дверным проемом", потому, что он настолько выделяется на фоне снежного пейзажа и выглядит куда больше, чем человек. Многие сравнивали кадры с миром "Властелина колец" и даже шутили, что это "врата мертвых".

Однако издание Lad Bible отмечает, что ученые пояснили: речь идет о Джунгарских воротах, также известных как Алтайский проход. Это стратегический горный перевал между Центральной Азией и Китаем, протянувшийся почти на 4800 км — от Китая до Афганистана. В древности он использовался кочевыми всадниками для перехода между регионами, а в легендах связывался с мифическим народом гипербореев.

Форма каменного образования действительно напоминает арку. Один из пользователей Reddit отметил, что такие природные феномены не редкость и что "природа способна творить невероятные вещи в геологических масштабах времени".

"Это начало формирования естественной арки. Людям сложно представить, как долго идут такие процессы", — добавил другой, представившийся геологом.

