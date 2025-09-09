Путешественник отыскал таинственный объект, который заметил на картах Google (видео)

Житель Великобритании отправился проверить находку, которую заметил в Google Earth. Путешественник решил рассказать историю загадочного кораблекрушения у берегов Англии и показал, как выглядит судно сегодня.

Google Earth снова удивил пользователей. Необычной находкой поделился мужчина по имени Джош, известный в TikTok благодаря своим открытиям в приложении.

Британец заметил на снимках загадочный объект, напоминающий затонувший корабль. Он не удержался и решил отправиться на место лично.

"Пролистывая Google Earth, я наткнулся на нечто, похожее на огромный затонувший корабль, спрятанный в уединенной бухте на побережье Англии", — рассказал он в подписи к видео.

Маршрут привел Джоша к мысу Лендс-Энд в Корнуолле, самой юго-западной точке материковой Великобритании. Это место известно не только живописными видами, но и опасностью. Здесь зафиксировано более 130 кораблекрушений.

Во время похода блогер заметил заброшенный наблюдательный пункт береговой охраны, а вскоре увидел и сам ржавый корпус корабля. Приблизившись, он обнаружил разбросанные металлические обломки, палубу с проржавевшими лестницами и целый ряд пустых комнат внутри.

"Это безумное место! Но меня не покидает вопрос: почему такой огромный корабль оказался здесь?" — признался он.

Местные жители предположили, что речь идет о немецком грузовом судне RMS Mülheim Фото: TikTok

Что за судно нашел путешественник?

Местные жители предположили, что речь идет о немецком грузовом судне RMS Mülheim, потерпевшем крушение в 2003 году. По данным Cornwall Live, корабль длиной 294 фута (почти 90 метров) перевозил 2200 тонн автомобильного пластика и сел на мель в туманное утро 22 марта.

Причиной аварии назвали странное стечение обстоятельств. Помощник капитана потерял сознание после того, как зацепился одеждой за рычаг кресла. Экипаж был спасен вертолетом, но судно осталось гнить у побережья.

Джош подчеркнул, что его действия не стоит повторять.

"Я обученный профессионал. Исследование затонувших кораблей может быть опасным. Там есть нестабильные конструкции и острые обломки. Всегда думайте о безопасности", — добавил британец.

Видео собрало тысячи просмотров и вызвало удивление у местных жителей.

"Я живу в Корнуолле и даже не знал, что этот корабль там есть", — признался один из них.

