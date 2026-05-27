Десятилетиями двое китов "притворялись" шерстистым мамонтом: спустя 70 лет аферу раскрыли

Исследователи повторно изучили окаменелые позвонки "мамонта", хранившиеся в музее последние 70 лет, и неожиданно обнаружили, что они принадлежат совершенно другому животному.

Окаменелые позвонки впервые были обнаружены археологом Отто Гайстом во время экспедиции в 1951 году во внутренних районах Аляски, в доисторическом географическом регионе, известном как Берингия. Ученые изучили внешний вид, местонахождение костей и пришли к выводу, что окаменелости, вероятно, принадлежат шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius), пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В то время такой вывод казался вполне логичным. В конце концов, кости мегафауны позднего плейстоцена были распространены в этом регионе, а огромные размеры позвоночников явно указывали на слоновье животное. В результате окаменелости были переданы в Музей Севера при Университете Аляски, где и хранились последние более 70 лет.

Відео дня

Теперь, спустя десятилетия музею наконец удалось провести радиоуглеродный анализ окаменелостей, что, вероятно, породило гораздо больше вопросов, чем дало ответов. Результаты показали, что кости слишком молоды, а потому не могут принадлежать шерстистому мамонту — изотопы углерода, содержащиеся в древних костях, указывают на возраст около 2000–3000 лет. В то же время считается, что шерстистые мамонты вымерли около 13 000 лет назад, за исключением нескольких изолированных популяций, которые продолжали существовать примерно до четырех тысяч лет назад.

Фотографии двух эпифизарных пластинок, показывающие нижнюю и верхнюю поверхности каждой из них Фото: University of Alaska Museum of the North

По словам биогеохимика Мэтью Вуллера из Университета Аляски, обнаружение соль молодых окаменелостей мамонта стало бы поразительным открытием, но они с коллегами решили провести дополнительные исследование, чтобы убедиться, что окаменелости были идентифицированы правильно.

Радиоуглеродные данные и связанные с ними данные стабильных изотопов были первыми признаками того, что что-то не так. Результаты показали, что кости содержали гораздо более высокие уровни изотопов азота-15 и углерода-13, чем можно было бы ожидать от травоядного сухопутного животного, такого как шерстистый мамонт.

По словам ученых, эти изотопы могут обнаруживаться в наземных животных, однако они гораздо чаще встречаются в океане, а потому, как правило, накапливаются в телах морских существ. Ни один восточно-берингийский мамонт никогда не был обнаружен с таким химическим сигналом, поскольку глубоководные районы Аляски не славятся своими морепродуктами.

В результате ученые сошлись во мнении, что невозможно идентифицировать образцы только по внешнему виду. Несмотря на то, что образцы были слишком сильно деградированы, чтобы содержать ДНК, хранящуюся в ядре нашей клетки, им удалось извлечь митохондриальную ДНК для сравнения с ДНК северного тихоокеанского кита (Eubalaena japonica) и обыкновенного малого полосатика (Balaenoptera acutorostrata).

По словам Вуллера, они с коллегами определились, что окаменелости принадлежат китам, но все еще не было понятно, как останки двух китов, возраст которых превышает 1000 лет, оказались во внутренней части Аляски, более чем в 400 км от ближайшего побережья? Впрочем, у ученых есть несколько теорий. Одна из них предполагает, что киты могли вторгнуться во внутренние районы через древние заливы и реки. Но такое развитие событий кажется маловероятным из-за очень небольших размеров внутренних водоемов Аляски.

Еще одна теория предполагает, что окаменелые кости китов могли быть перенесены людьми с отдаленного побережья. Это было задокументировано в других регионах, но никогда во внутренней части Аляски. Наконец, нельзя исключать научную ошибку.

Напомним, ранее мы писали о том, что шерстистые мамонты могли сосуществовать с первыми людьми в Новой Англии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые, пытающиеся воскресить вымершего мамонта, совершили прорыв.

При написании использовались материалы Journal of Quaternary Science, Science Alert.