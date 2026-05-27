Десятиліттями двоє китів "прикидалися" шерстистим мамонтом: через 70 років аферу розкрили

Дослідники повторно вивчили скам'янілі хребці "мамонта", що зберігалися в музеї останні 70 років, і несподівано виявили, що вони належать зовсім іншій тварині.

Скам'янілі хребці вперше були виявлені археологом Отто Гайстом під час експедиції 1951 року у внутрішніх районах Аляски, у доісторичному географічному регіоні, відомому як Берингія. Вчені вивчили зовнішній вигляд, місцезнаходження кісток і дійшли висновку, що скам'янілості, ймовірно, належать шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius), пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У той час такий висновок здавався цілком логічним. Зрештою, кістки мегафауни пізнього плейстоцену були поширені в цьому регіоні, а величезні розміри хребтів явно вказували на слонячу тварину. У результаті скам'янілості було передано до Музею Півночі при Університеті Аляски, де і зберігалися останні понад 70 років.

Відео дня

Тепер, через десятиліття музею нарешті вдалося провести радіовуглецевий аналіз скам'янілостей, що, ймовірно, породило набагато більше запитань, ніж дало відповідей. Результати показали, що кістки занадто молоді, а тому не можуть належати шерстистому мамонту — ізотопи вуглецю, що містяться в древніх кістках, вказують на вік близько 2000-3000 років. Водночас вважається, що шерстисті мамонти вимерли близько 13 000 років тому, за винятком кількох ізольованих популяцій, які продовжували існувати приблизно до чотирьох тисяч років тому.

Фотографії двох епіфізарних пластинок, що показують нижню і верхню поверхні кожної з них Фото: University of Alaska Museum of the North

За словами біогеохіміка Метью Вуллера з Університету Аляски, виявлення сіль молодих скам'янілостей мамонта стало б вражаючим відкриттям, але вони з колегами вирішили провести додаткове дослідження, щоб переконатися, що скам'янілості були ідентифіковані правильно.

Радіовуглецеві дані та пов'язані з ними дані стабільних ізотопів були першими ознаками того, що щось не так. Результати показали, що кістки містили набагато вищі рівні ізотопів азоту-15 і вуглецю-13, ніж можна було б очікувати від травоїдної сухопутної тварини, такої як шерстистий мамонт.

За словами вчених, ці ізотопи можуть виявлятися в наземних тварин, проте вони набагато частіше трапляються в океані, а тому, як правило, накопичуються в тілах морських істот. Жоден східно-берингійський мамонт ніколи не був виявлений з таким хімічним сигналом, оскільки глибоководні райони Аляски не славляться своїми морепродуктами.

У результаті вчені зійшлися на думці, що неможливо ідентифікувати зразки тільки за зовнішнім виглядом. Незважаючи на те, що зразки були занадто сильно деградовані, щоб містити ДНК, що зберігається в ядрі нашої клітини, їм вдалося витягти мітохондріальну ДНК для порівняння з ДНК північного тихоокеанського кита (Eubalaena japonica) та звичайного малого смугастика (Balaenoptera acutorostrata).

За словами Вуллера, вони з колегами визначилися, що скам'янілості належать китам, але все ще не було зрозуміло, як рештки двох китів, вік яких перевищує 1000 років, опинилися у внутрішній частині Аляски, за понад 400 км від найближчого узбережжя? Утім, у вчених є кілька теорій. Одна з них припускає, що кити могли вторгнутися у внутрішні райони через стародавні затоки і річки. Але такий розвиток подій здається малоймовірним через дуже невеликі розміри внутрішніх водойм Аляски.

Ще одна теорія припускає, що скам'янілі кістки китів могли бути перенесені людьми з віддаленого узбережжя. Це було задокументовано в інших регіонах, але ніколи у внутрішній частині Аляски. Нарешті, не можна виключати наукову помилку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шерстисті мамонти могли співіснувати з першими людьми в Новій Англії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені, які намагаються воскресити вимерлого мамонта, зробили прорив.

Під час написання використовували матеріали Journal of Quaternary Science, Science Alert.