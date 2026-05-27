Течение в Тихом океане неожиданно изменило направление: масштабы события поразили ученых (видео)

Исследователи обнаружили, что внешнее ядро Земли изменило направление течения в Тихом океане, причем в масштабах, которых ученые не ожидали.

В новом исследовании команда из Университета Южной Калифорнии объединила спутниковые и наземные данные, собранные в период с 1997 по 2025 год, выявило доказательства того, что внешнее ядро Земли, расположенное глубоко под Тихим океаном, изменило направление течения. Еще более любопытными оказались масштабы этого события, которые удивили ученых, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на все технологии, внутреннее ядро планеты все еще хранит множество тайн и секретов, которые ученые все еще не до конца понимают. Это не слишком странно, учитывая, что земное ядро расположено на глубине более 5100 километров под нашими ногами, в то время как самая глубокая скважина, когда-либо пробуренная человеком, составляет сравнительно небольшие 12 263 метра.

Відео дня

В результате ученые вынуждены изучать "сердце" Земли посредством сейсмических волн, распространяющихся через планету, а также линии магнитного поля планеты, сформированные экстремальными условиями глубоко внутри ядра.

Со временем ученые научились извлекать полезную информацию из этих сигналов, делая неожиданные открытия о нашей планете. Например, в 2022 году группа исследователей проанализировала данные, собранные во время ядерных испытаний, проведенных в 1960-х и 70-х годах. Результаты анализа показали, что внутреннее ядро Земли изменило направления вращения относительно поверхности Земли, вращаясь медленнее примерно на десятую долю градуса хотя бы раз в год. Вместо того чтобы оставаться относительно неподвижным, ядро, по-видимому, колебалось.

По словам автора исследования, профессора Джона Видале из Университета Южной Калифорнии, внутреннее ядро Земли не неподвижно — на самом деле оно движется под нашими ногами, и, похоже, оно перемещается туда-обратно на пару километров каждые шесть лет.

Последующие исследования показали дополнительные доказательства того, что вращение ядра с 2010 года ведет себя неожиданным образом. Новое исследование, отслеживающее поток жидкого железного сплава во внешнем ядре Земли, обнаружило, что он тоже ведет себя не так, как мы ожидали ранее.

Исторически поток от ядра к поверхности был преимущественно западным, что необходимо для поддержания магнитного поля, дрейфующего на запад. Этот западный поток является компонентом эксцентрического планетарного круговорота, смещенного относительно оси вращения Земли. По словам ученых, поток в экваториальной части Тихого океана не является частью этого круговорота, но они обнаружили, что в 2010 году он изменил направление с западного на восточное. Более того, анализ предполагает, что восточный поток в Тихом океане ослабевает с 2020 года.

Ученые не знают наверняка, но считают, что изменение направления потока, вероятно, связано с "событиями, вызванными в более глубоких слоях ядра в 2010 году". Данные указывают на то, что усиление сильного восточного течения в Тихом океане совпадает по времени с изменением поведения внутреннего ядра, о чем свидетельствуют данные геодезии и сейсмологии. В результате ученые предполагают, что эти изменения в глубинных слоях связаны с изменениями течения под Тихим океаном.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди сломали хронометр Земли: что-то, созданное человеком, заставляет планету вращаться медленнее.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейшая река Земли развернулась вспять: что заставило 6400 км воды двигаться в обратную сторону.

При написании использовались материалы Journal of Studies of Earth’s Deep Interior, IFLScience.