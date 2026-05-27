Течія у Тихому океані несподівано змінила напрямок: масштаби події вразили вчених (відео)

Дослідники виявили, що зовнішнє ядро Землі змінило напрямок течії у Тихому океані, причому в масштабах, яких науковці не очікували.

У новому дослідженні команда з Університету Південної Каліфорнії, яка об'єднала супутникові та наземні дані, зібрані в період з 1997 до 2025 року, виявила докази того, що зовнішнє ядро Землі, розташоване глибоко під Тихим океаном, змінило напрямок течії. Ще більш цікавими виявилися масштаби цієї події, які здивували вчених, пише Фокус.

Незважаючи на всі технології, внутрішнє ядро планети все ще зберігає безліч таємниць і секретів, які вчені все ще не до кінця розуміють. Це не надто дивно, враховуючи, що земне ядро розташоване на глибині понад 5100 кілометрів під нашими ногами, тоді як найглибша свердловина, коли-небудь пробурена людиною, становить порівняно невеликі 12 263 метри.

У результаті вчені змушені вивчати "серце" Землі за допомогою сейсмічних хвиль, що поширюються через планету, а також лінії магнітного поля планети, сформовані екстремальними умовами глибоко всередині ядра.

Згодом учені навчилися отримувати корисну інформацію з цих сигналів, роблячи несподівані відкриття про нашу планету. Наприклад, у 2022 році група дослідників проаналізувала дані, зібрані під час ядерних випробувань, проведених у 1960-х і 70-х роках. Результати аналізу засвідчили, що внутрішнє ядро Землі змінило напрямки обертання щодо поверхні Землі, обертаючись повільніше приблизно на десяту частку градуса хоча б раз на рік. Замість того щоб залишатися відносно нерухомим, ядро, мабуть, коливалося.

За словами автора дослідження, професора Джона Відале з Університету Південної Каліфорнії, внутрішнє ядро Землі не нерухоме — насправді воно рухається під нашими ногами, і, схоже, воно переміщається туди-назад на пару кілометрів кожні шість років.

Подальші дослідження показали додаткові докази того, що обертання ядра з 2010 року поводиться несподіваним чином. Нове дослідження, що відстежує потік рідкого залізного сплаву в зовнішньому ядрі Землі, виявило, що він теж поводиться не так, як ми очікували раніше.

Історично потік від ядра до поверхні був переважно західним, що необхідно для підтримки магнітного поля, яке дрейфує на захід. Цей західний потік є компонентом ексцентричного планетарного кругообігу, зміщеного щодо осі обертання Землі. За словами вчених, потік в екваторіальній частині Тихого океану не є частиною цього кругообігу, але вони виявили, що в 2010 році він змінив напрямок із західного на східний. Ба більше, аналіз припускає, що східний потік у Тихому океані слабшає з 2020 року.

Вчені не знають напевно, але вважають, що зміна напряму потоку, ймовірно, пов'язана з "подіями, спричиненими в глибших шарах ядра в 2010 році". Дані вказують на те, що посилення сильної східної течії в Тихому океані збігається в часі зі зміною поведінки внутрішнього ядра, про що свідчать дані геодезії та сейсмології. У результаті вчені припускають, що ці зміни в глибинних шарах пов'язані зі змінами течії під Тихим океаном.

Під час написання використовували матеріали Journal of Studies of Earth's Deep Interior, IFLScience.