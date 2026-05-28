У единственного в мире дикого вида лошадей появился жеребенок: невероятно милый и редкий детеныш

В зоопарке Бронкса радуются рождению самого редкого в мире жеребенка — в семье последнего в мире настоящего вида лошадей пополнение.

Лошади Пржевальского (Equus ferus przewalskii) — редкий вид, считающийся последними по-настоящему дикими лошадьми, которые никогда в истории не были одомашнены. Представители этого вида также отличаются от своих домашних собратьев: более коренастое тело, прямые гривы, напоминающие ослиные, и более короткие ноги, пишет Фокус.

Теперь в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке заявили о пополнении в семье лошадей Пржевальского. Жеребенок появился на свет 21 апреля, и сотрудники описывают его как "игривого малыша". Сегодня жеребенка вернули к семье, а потому посетители могут наблюдать, как он рысит вместе с остальным табуном.

Сотрудники зоопарка отмечают, что рождение жеребенка является "поводом для празднования", поскольку оно знаменует собой важный момент в довольно непростой истории лошадей Пржевальского. Представители этого вида впервые были упомянуты в письменном источнике из Тибета еще в 9 веке. Считается, что эти лошади когда-то процветали в степях Казахстана, Монголии и северном Китае — по крайней мере 18 века.

Жеребенок гуляет вместе с остальным стадом Фото: WCS

Затем популяция быстро сократилась из-за изменения климата, потери среды обитания, конкуренции с домашним скотом за ресурсы и охоты. К 1960-м годам лошади Пржевальского были объявлены вымершими в дикой природе.

Вид мог бы полностью вымереть, но, к счастью, животным удалось выжить в неволе благодаря 12 лошадям, пойманным ранее в дикой природе. С тех пор программы разведения, подобные той, в которой участвует Бронксский зоопарк, помогли восстановить популяцию.

По словам экспертов, целью программы разведения было не просто сохранения вида, а его последующее повторное заселение — это и произошло в 1992 году, когда 16 лошадей Пржевальского были успешно выпущены в свою родную Монголию. С тех пор их реинтродуцировали в Китай, Казахстан и даже в Чернобыльскую зону отчуждения, где, по данным недавних исследований, их популяция несколько увеличилась.

И все же, вид все еще не находится в безопасности. По оценкам, в мире насчитывается менее 2000 лошадей Пржевальского, а потому их по-прежнему считают находящимися под угрозой исчезновения. Сохранение генетического разнообразия этих лошадей будет иметь ключевое значение для их выживания, поддержания здоровья и лучшей адаптации к любым будущим изменениям окружающей среды.

При написании использовались материалы IFLScience.