У єдиного в світі дикого виду коней з'явилося лоша: неймовірно миле і рідкісне дитинча

У зоопарку Бронкса радіють народженню найрідкіснішого у світі лошати — у сім'ї останнього у світі справжнього виду коней поповнення.

Коні Пржевальського (Equus ferus przewalskii) — рідкісний вид, який вважається останніми по-справжньому дикими кіньми, які ніколи в історії не були одомашнені. Представники цього виду також відрізняються від своїх домашніх побратимів: більш кремезне тіло, прямі гриви, що нагадують ослячі, і коротші ноги, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер у зоопарку Бронкса в Нью-Йорку заявили про поповнення в сім'ї коней Пржевальського. Лоша з'явилося на світ 21 квітня, і співробітники описують його як "грайливого малюка". Сьогодні лоша повернули до сім'ї, а тому відвідувачі можуть спостерігати, як воно нишпорить разом з рештою табуна.

Відео дня

Співробітники зоопарку зазначають, що народження лошати є "приводом для святкування", оскільки воно знаменує собою важливий момент у доволі непростій історії коней Пржевальського. Представники цього виду вперше були згадані в письмовому джерелі з Тибету ще в 9 столітті. Вважається, що ці коні колись процвітали в степах Казахстану, Монголії та північному Китаї — принаймні 18 століття.

Лоша гуляє разом з рештою стада Фото: WCS

Потім популяція швидко скоротилася через зміну клімату, втрату середовища проживання, конкуренцію з домашньою худобою за ресурси і полювання. До 1960-х років коней Пржевальського оголосили вимерлими в дикій природі.

Вид міг би повністю вимерти, але, на щастя, тваринам вдалося вижити в неволі завдяки 12 коням, спійманим раніше в дикій природі. Відтоді програми розведення, подібні до тієї, в якій бере участь Бронкський зоопарк, допомогли відновити популяцію.

За словами експертів, метою програми розведення було не просто збереження виду, а його подальше повторне заселення — це і сталося 1992 року, коли 16 коней Пржевальського було успішно випущено у свою рідну Монголію. Відтоді їх реінтродукували до Китаю, Казахстану і навіть до Чорнобильської зони відчуження, де, за даними недавніх досліджень, їхня популяція дещо збільшилася.

І все ж, вид все ще не перебуває в безпеці. За оцінками, у світі налічується менше 2000 коней Пржевальського, а тому їх, як і раніше, вважають такими, що перебувають під загрозою зникнення. Збереження генетичного розмаїття цих коней матиме ключове значення для їхнього виживання, підтримання здоров'я та кращої адаптації до будь-яких майбутніх змін навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США клонували коня Пржевальського, який помер близько 40 років тому.

Раніше Фокус писав про те, що в зоні відчуження помітили табун рідкісних червонокнижних тварин.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.