В Румынии нашли странный клад неизвестной эпохи: обнаружены золотые браслеты и таинственные артефакты (фото)

В Румынии обнаружили необычайный доисторический клад золотых ожерелий и других древних предметов. Ученые считают, что этим находкам около 3000 лет, однако точно сказать не могут.

Сокровище нашли на уединенном холме недалеко от города Урлаци. По сообщениям, поисковик с металлоискателем обнаружил сигнал во время поисков вблизи большого камня в отдаленном месте, где не было видно никаких признаков дорог или поселений.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На глубине всего около 25 сантиметров под поверхностью земли мужчина нашел коллекцию артефактов, которая включала три массивные золотые украшения на шею, железные диски, два маленьких топора и бронзовый браслет.

Три золотых предмета весили в общей сложности более 300 граммов. На первый взгляд они казались браслетами, но позже специалисты определили их как ожерелья или шейные кольца, которые были плотно свернуты, чтобы поместиться в компактном пространстве. Археолог Алин Фринкулеаса, специалист по доисторической археологии из Праховы, описал находку как исключительную для Румынии как из-за ее богатства, так и из-за неопределенности в отношении ее возраста.

Відео дня

По словам Фринкулеасы, предметы, вероятно, принадлежат к разным периодам — от среднего бронзового века до начала железного века. Это вызвало серьезную дискуссию среди исследователей. Некоторые эксперты считают, что артефакты могли собираться на протяжении веков, прежде чем были похоронены вместе. Другие считают, что эта находка может заставить археологов пересмотреть хронологию подобных предметов, уже известных в этом регионе.

Сокровище включает три массивных золотых украшения на шею, железные диски, два маленьких топора и бронзовый браслет Фото: Prahova Museum of History and Archaeology

То, как артефакты были размещены под землей, свидетельствует о том, что клад был спрятан намеренно, а не случайно утерян. Железные диски были расположены вокруг группы предметов, как бы обрамляя или защищая ее, тогда как бронзовый браслет лежал на дне ямы. Исследователи также предполагают, что когда-то эти предметы могли храниться в контейнере, который со временем разложился.

На одном из золотых ожерелий выгравированы декоративные узоры, похожие на мотивы, встречающиеся на керамике бронзового века. Другие предметы напоминают серебряные изделия из разных исторических периодов. Это необычное сочетание стилей и материалов сделало клад особенно важным для археологов, изучающих доисторическую Европу.

Маленькие топоры и железные диски добавили еще один слой таинственности. Специалисты считают, что эти предметы могли иметь символическое значение, связанное с ритуальной деятельностью, элитным статусом или защитой богатства. Сокровище может даже представлять собой священную жертву, размещенную в ландшафте во время церемониального обряда.

Другая теория заключается в том, что сокровище было спрятано в опасный период доисторической общиной, которая пыталась защитить ценные вещи от конфликтов или изгнания. Археологи теперь надеются, что будущие раскопки на холме обнаружат следы поселений, захоронений или церемониальных мест, которые могли бы объяснить, почему предметы были там похоронены.

Ученые планируют изучить состав металла, чтобы определить, откуда происходит золото и как его обрабатывали Фото: Prahova Museum of History and Archaeology

Следующий этап исследований будет сосредоточен на самом золоте. Ученые планируют изучить состав металла, чтобы определить, откуда происходит золото и как его обрабатывали. Это может предоставить ценную информацию о торговых путях, ремеслах и связях между доисторическими общинами в Карпатском регионе и за его пределами.

Если золото происходило из отдаленных источников, эта находка может свидетельствовать о том, что общины в доисторической Румынии были связаны с более широкими сетями обмена по всей Европе. Если же материал окажется местным, это подкрепит доказательства существования региональных традиций обработки золота в поздней бронзовой и ранней железной эпохе.

Сейчас клад из Праховы остается одним из важнейших археологических открытий последних лет в Румынии. Кроме впечатляющего внешнего вида золотых ожерелий, находка стала важной из-за вопросов, которые она поднимает относительно древнего богатства, ритуальных практик и хронологии доисторических обществ.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

После завершения консервации и научного анализа артефакты, как ожидается, будут выставлены в Музее истории и археологии Праховы, где общественность наконец сможет воочию увидеть эту редкую коллекцию.

Другие новости науки

Ученые выяснили, как выглядели первые люди, которые прибыли в Европу из Африки. Исследование было сосредоточено на черепе возрастом 45 000 лет, найденном в Чехии.

В Саудовской Аравии археологи обнаружили более 100 золотых украшений, возраст которых достигает более 1100 лет. Сокровище обнаружили на археологическом месте Дария в регионе Аль-Кассим.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, Prahova Museum of History and Archaeology.