У Румунії знайшли дивний скарб невідомої епохи: виявлено золоті браслети та таємничі артефакти (фото)

У Румунії виявили надзвичайний доісторичний скарб золотих намист та інших стародавніх предметів. Вчені вважають, що цим знахідкам близько 3000 років, проте точно сказати не можуть.

Скарб знайшли на відокремленому пагорбі недалеко від міста Урлаці. За повідомленнями, пошуковець з металошукачем виявив сигнал під час пошуків поблизу великого каменю у віддаленому місці, де не було видно жодних ознак доріг чи поселень.

На глибині лише близько 25 сантиметрів під поверхнею землі чоловік знайшов колекцію артефактів, що включала три масивні золоті прикраси на шию, залізні диски, дві маленькі сокири та бронзовий браслет.

Три золоті предмети важили загалом понад 300 грамів. На перший погляд вони здавалися браслетами, але пізніше фахівці визначили їх як намиста або шийні кільця, які були щільно згорнуті, щоб поміститися в компактному просторі. Археолог Алін Фрінкулеаса, фахівець з доісторичної археології з Прахови, описав знахідку як виняткову для Румунії як через її багатство, так і через невизначеність щодо її віку.

За словами Фрінкулеаси, предмети, ймовірно, належать до різних періодів — від середньої бронзової доби до початку залізної доби. Це викликало серйозну дискусію серед дослідників. Деякі експерти вважають, що артефакти могли збиратися упродовж століть, перш ніж їх було поховано разом. Інші вважають, що ця знахідка може змусити археологів переглянути хронологію подібних предметів, вже відомих у цьому регіоні.

Скарб включає три масивні золоті прикраси на шию, залізні диски, дві маленькі сокири та бронзовий браслет Фото: Prahova Museum of History and Archaeology

Те, як артефакти були розміщені під землею, свідчить про те, що скарб був схований навмисно, а не випадково загублений. Залізні диски були розташовані навколо групи предметів, ніби обрамлюючи або захищаючи її, тоді як бронзовий браслет лежав на дні ями. Дослідники також припускають, що колись ці предмети могли зберігатися в контейнері, який з часом розклався.

На одному із золотих намист викарбувані декоративні візерунки, схожі на мотиви, що зустрічаються на кераміці бронзової доби. Інші предмети нагадують срібні вироби з різних історичних періодів. Це незвичайне поєднання стилів і матеріалів зробило скарб особливо важливим для археологів, які вивчають доісторичну Європу.

Маленькі сокири та залізні диски додали ще один шар таємничості. Фахівці вважають, що ці предмети могли мати символічне значення, пов’язане з ритуальною діяльністю, елітним статусом або захистом багатства. Скарб може навіть представляти собою священну жертву, розміщену в ландшафті під час церемоніального обряду.

Інша теорія полягає в тому, що скарб був захований у небезпечний період доісторичною громадою, яка намагалася захистити цінні речі від конфліктів або вигнання. Археологи тепер сподіваються, що майбутні розкопки на пагорбі виявлять сліди поселень, поховань або церемоніальних місць, які могли б пояснити, чому предмети були там поховані.

Вчені планують вивчити склад металу, щоб визначити, звідки походить золото та як його обробляли Фото: Prahova Museum of History and Archaeology

Наступний етап досліджень буде зосереджений на самому золоті. Вчені планують вивчити склад металу, щоб визначити, звідки походить золото та як його обробляли. Це може надати цінну інформацію про торгівельні шляхи, ремесла та зв’язки між доісторичними громадами в Карпатському регіоні та за його межами.

Якщо золото походило з віддалених джерел, ця знахідка може свідчити про те, що громади в доісторичній Румунії були пов’язані з ширшими мережами обміну по всій Європі. Якщо ж матеріал виявиться місцевим, це підкріпить докази існування регіональних традицій обробки золота в пізній бронзовій та ранній залізній добі.

Наразі скарб з Прахови залишається одним із найважливіших археологічних відкриттів останніх років у Румунії. Окрім вражаючого зовнішнього вигляду золотих намист, знахідка стала важливою через питання, які вона порушує щодо стародавнього багатства, ритуальних практик та хронології доісторичних суспільств.

Після завершення консервації та наукового аналізу артефакти, як очікується, будуть виставлені в Музеї історії та археології Прахови, де громадськість зрештою зможе на власні очі побачити цю рідкісну колекцію.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Arkeonews, Prahova Museum of History and Archaeology.