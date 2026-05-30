Особый гормон и целебные вибрации: названы 6 причин обнять свою кошку

Может показаться, что многие кошки не любят обниматься, и на самом деле так и есть. Но ученые утверждают, что питомцев все же стоит обнимать — и на то есть сразу несколько причин.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, и все же животных часто считают отстраненными. Правда в том, что многие кошки действительно не любят обниматься — им не нравится, когда их держат против воли, особенно в крепких объятиях. И все же, исследования показывают, что некоторым кошкам нравятся объятия, пишет Фокус.

Это особенно актуально 30 мая, когда отмечают Международный день объятий с кошкой. Если вы когда-либо задумывались о пользе объятий с кошкой, самое время узнать больше о том, почему это полезно не только для нас, но и для наших питомцев. Исследователи назвали 6 основных причин, почему объятия с кошками столь важны.

Гормон объятий

Исследователи обнаружили, когда вы обнимаете своего пушистого питомца, у вас обоих выделяется особый гормон. Этот гормон, окситоцин, также известный как гормон объятий или гормон любви. Известно, что он выделяется, когда матери обнимают своих детенышей, а также способствует укреплению чувства любви, безопасности, счастья и сплоченности, которые необходимы не только человеку, но и животным.

Польза для здоровья

Другое исследование также показало, что объятия с кошками на самом деле полезны для людей. Результаты указывают на то, что объятия с питомцем могут снизить кровяное давление, а также успокаивают, что может быть особенно полезно в период повышенного стресса. Ученые утверждают, что объятия с кошками особенно полезны для людей, борющихся со страхом, болезнью, травмой, депрессией или тревогой.

Укрепление связей

Результаты исследований уже показали, что кошки, на самом деле, лишь кажутся холодными и отчужденными, но многие из них на самом деле очень ласковые и тактильные.

Эксперты отмечают, что владельцам котят следует чаще обнимать своих питомцев, это поможет социализировать животное, чтобы в дальнейшем кошка выросла более дружелюбной и ласковой. Считается, что объятия также могут помочь выстроить более тесные связи кошки и хозяина.

Потребность в объятиях

Несмотря на то, что кошки могут казаться отчужденными, эксперты утверждают, что многим из них на самом деле необходимы любовь и объятия. Именно поэтому ученые советуют, по возможности брать питомцев из приюта.

Обнять мурлыкающую кошку — одно из лучших средств, чтобы успокоиться Фото: Shutterstock

Мурлыканье

Исследования показывают, что обнять мурлыкающую кошку — одно из лучших средств, чтобы успокоиться в особенно плохи и стрессовые дни. Вашему питомцу все равно, что происходит за пределами ее мира, а потому она просто хочет прижаться.

Кроме того, исследования показывают, что в период изоляции домашние животные действительно могут стать спасательным кругом для людей.

Целебные вибрации

Эксперты обнаружили, что кошачьи объятия полезны для здоровья человека. Результаты показали, что объятия с питомцами снижают риск инсульта и инфаркта. Кроме того, такие взаимодействия снижают кровяное давление. Но даже это еще не все. По словам ученых, кошки мурлычат на частотах, которые, как показывают исследования, способствую заживлению и росту костей. Эти же методы терапии фактически используются в физической реабилитации.

Впрочем, ученые предупреждают, что существует несколько важных моментов, которые стоит помнить во время объятий с питомцами. Во-первых, никогда не стоит обнимать кошку, которая не хочет, чтобы ее обнимали. Эксперты сходятся во мнении, что принуждение к каким-либо действиям — большая ошибка.

Как понять, любит ли ваша кошка обниматься?

Кошки невероятно быстро идут на контакт, но только в том случае, если им это нравится. Большинство экспертов сходятся во мнении, что достаточно просто понять, нравятся ли вашей кошке объятия, просто наблюдая за ее реакцией и языком тела. Например, кошки, которым нравятся объятия, прижимаются к человеку; они часто мурлыкают, бодаются головой, а порой даже пускают слюни.

В то же время кошки, которым не нравятся объятия, пытаются отстраниться и убежать, отталкивают людей и всячески показывают свое раздражение. Например, животные могут прижимать уши, вилять хвостом и даже рычать. Некоторые кошки также "замирают", заставляя владельцев думать, что они не против объятий. Однако, ученые предупреждают, если присмотреться лучше, можно заметить, что у животных могут быть расширены зрачки и напряженное выражение морды.

Таким образом, общее правило достаточно просто: если кошка сопротивляется или ведет себя так, будто не хочет, чтобы ее держали, обнимали или тискали, вам следует немедленно отпустить ее. По словам исследователей, существуют и другие. Менее травматичные способы проявить привязанность к питомцу. Например, можно нежно почесать кошку, почистить ее щеткой для кошек или угостить лакомством. Так или иначе ученые советуют выяснить, что нравится конкретно вашей кошке и сделает счастливыми вас обоих.

При написании использовались материалы Animal Behavior College, Sweet Briar Veterinary Clinic, Clermont Animal Hospital.