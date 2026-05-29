60 000 человек погибнут за считанные минуты: новая угроза уничтожит три города

Исследователи предупредили о новой угрозе со стороны самого опасного вулкана Америки — он может стереть с лица земли сразу три города.

Гора Рейнир считается самым опасным вулканом в США и теперь ученые предупреждают, что угроза с его стороны вполне реальна: три города с населением более 60 000 человек могут быть стерты с лица Земли за считанные минуты, если мощный грязевой поток внезапно обрушится на гору Райнир, пишет Фокус.

Анализ показывает, что в зоне опасности лохаров сегодня находятся десятки тысяч человек. Отметим, что лахары — это быстро движущиеся вулканические грязевые потоки, способные уничтожить целые населенные пункты даже без извержения. Они возникают, когда воды быстро смешивается с рыхлыми породами, пеплом и обломками на склонах вулкана.

По словам бывшего геофизика Каскадной вулканической обсерватории Энди Локхарта, оползни, сильные дожди, таяние ледников или даже небольшие землетрясения могут дестабилизировать часть вулкана, высвободив поток грязи, камней и обломков. Ученый также предупреждает, что непосредственно на пути потенциальной катастрофы, которая может произойти неожиданно, находятся вулканы Ортинг, Пуйаллап и Самнер.

Исследователи особенно обеспокоены ситуацией вокруг горы Рейнир, поскольку около 15 000 человек в округе Пирс штата Вашингтон проживают в зонах прогнозируемой опасности лахаров. Известно, что гора Райнир находится в 96 км от Сиэтла и покрыта ледниками и нестабильными вулканическими породами, что создает идеальные условия для катастрофических грязевых потоков.

По словам вулканолога из Национального автономного университета Мексики Лизет Кабальеров Гарсия, опасность лахаров заключается в том, что это сложные явления, которые сильно меняются во время переноса. Например, один из крупнейших лахаров в истории Америки произошел тысячи лет назад, когда часть горы Рейнир обрушилась, запустив мощный грязевой поток. Исследователи подсчитали, что в то время грязевой поток перенес столько обломков, что их хватило бы, чтобы заполнить примерно 1,5 миллиона бассейнов олимпийского размера.

В то же время самым смертоносным лахаром в истории США считается поток, возникший во время извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда обрушившийся северный склон вулкана и раскаленные пирокластические потоки быстро растопили ледниковый лед. Анализ показывает, что грязевые потоки разрушили более 200 домов, 27 мостов и сотни километров дорог.

Отметим, что опасность лахаров в штате Вашингтон настолько возросла, что сотрудники экстренных служб теперь проводят масштабные учения по эвакуации, призванные подготовить местных жителей к катастрофе, которую многие эксперты считают неизбежной. Ученые заявили, что учения подчеркивают мрачную реальность: еще один катастрофический лахар на северо-западе Тихоокеанского региона не считается отдаленной перспективой.

Наиболее тревожной является перспектива неожиданного лахара, который может произойти без извержения или крупного землетрясения. Исследователи также отмечают, что лахары происходят по всему миру и могут быть вызваны различными причинами: от оползней, обрушения кратерных озер, сильных штормов и проливных дождей.

Исследователи потратили годы на воссоздание лахаров в гигантском экспериментальном водоотводном канале в экспериментальном лесу — считается, что это позволит лучше понять, как распространяются и усиливаются эти смертоносные грязевые потоки. Полученные в исследовании данные ученые используют в компьютерных моделях, которые помогают прогнозировать, как быстро лахары могут обрушиться на населенные пункты и сколько времени может быть у жителей для эвакуации.

Впрочем, ученые признают, что существует огромная неопределенность в отношении внезапных лахаров, поскольку эти события могут происходить без явных признаках. Еще более тревожным выглядит то, что изменение климата может увеличить опасность, дестабилизируя ледники и повышая вероятность сильных штормов.

При написании использовались материалы Popular Mechanics, Daily Mail.