60 000 людей загинуть за лічені хвилини: нова загроза знищить три міста

Дослідники попередили про нову загрозу з боку найнебезпечнішого вулкана Америки — він може стерти з лиця землі одразу три міста.

Гора Рейнір вважається найнебезпечнішим вулканом у США, і тепер учені попереджають, що загроза з його боку цілком реальна: три міста з населенням понад 60 000 осіб можуть бути стерті з лиця Землі за лічені хвилини, якщо потужний грязьовий потік раптово обрушиться на гору Райнір, пише Фокус.

Аналіз показує, що в зоні небезпеки лохарів сьогодні перебувають десятки тисяч людей. Зазначимо, що лахари — це швидко рухомі вулканічні грязьові потоки, здатні знищити цілі населені пункти навіть без виверження. Вони виникають, коли вода швидко змішується з пухкими породами, попелом і уламками на схилах вулкана.

За словами колишнього геофізика Каскадної вулканічної обсерваторії Енді Локхарта, зсуви ґрунту, сильні дощі, танення льодовиків або навіть невеликі землетруси можуть дестабілізувати частину вулкана, вивільнивши потік бруду, каміння та уламків. Науковець також попереджає, що безпосередньо на шляху потенційної катастрофи, яка може статися неочікувано, перебувають вулкани Ортінг, Пуйаллап і Самнер.

Дослідники особливо занепокоєні ситуацією навколо гори Райнір, оскільки близько 15 000 людей в окрузі Пірс штату Вашингтон мешкають у зонах прогнозованої небезпеки лахарів. Відомо, що гора Райнір розташована за 96 км від Сіетла і вкрита льодовиками та нестабільними вулканічними породами, що створює ідеальні умови для катастрофічних грязьових потоків.

За словами вулканолога з Національного автономного університету Мексики Лізет Кабальєров Гарсія, небезпека лахарів полягає в тому, що це складні явища, які сильно змінюються під час перенесення. Наприклад, один із найбільших лахарів в історії Америки стався тисячі років тому, коли частина гори Рейнір обвалилася, запустивши потужний грязьовий потік. Дослідники підрахували, що в той час грязьовий потік переніс стільки уламків, що їх вистачило б, щоб заповнити приблизно 1,5 мільйона басейнів олімпійського розміру.

Водночас найсмертоноснішим лахаром в історії США вважається потік, що виник під час виверження вулкана Сент-Геленс 1980 року, коли північний схил вулкана, що обвалився, і розпечені пірокластичні потоки швидко розтопили льодовиковий лід. Аналіз показує, що грязьові потоки зруйнували понад 200 будинків, 27 мостів і сотні кілометрів доріг.

Зазначимо, що небезпека лахарів у штаті Вашингтон настільки зросла, що співробітники екстрених служб тепер проводять масштабні навчання з евакуації, покликані підготувати місцевих жителів до катастрофи, яку багато експертів вважають неминучою. Вчені заявили, що навчання підкреслюють похмуру реальність: ще один катастрофічний лахар на північному заході Тихоокеанського регіону не вважається віддаленою перспективою.

Найбільш тривожною є перспектива несподіваного лахару, який може статися без виверження або великого землетрусу. Дослідники також зазначають, що лахари відбуваються по всьому світу і можуть бути спричинені різними причинами: від зсувів, обвалення кратерних озер, сильних штормів і проливних дощів.

Дослідники витратили роки на відтворення лахарів у гігантському експериментальному водовідвідному каналі в експериментальному лісі — вважається, що це дасть змогу краще зрозуміти, як поширюються і посилюються ці смертоносні грязьові потоки. Отримані в дослідженні дані вчені використовують у комп'ютерних моделях, які допомагають прогнозувати, як швидко лахари можуть обрушитися на населені пункти і скільки часу можуть мати жителі для евакуації.

Втім, вчені визнають, що існує величезна невизначеність щодо раптових лахарів, оскільки ці події можуть відбуватися без явних ознак. Ще більш тривожним виглядає те, що зміна клімату може збільшити небезпеку, дестабілізуючи льодовики та підвищуючи ймовірність сильних штормів.

Під час написання використовували матеріали Popular Mechanics, Daily Mail.