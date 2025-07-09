Знесе кілька міст: у США готується вивергнутися вулкан. який спав 1000 років

Сотні невеликих землетрусів струсонули вулкан Рейнір у штаті Вашингтон 8 липня, спричинивши нові побоювання щодо можливого пробудження одного з найнебезпечніших вулканів у США.

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Геологічна служба США (USGS) повідомила, що серія землетрусів почалася о четвертій ранку, при цьому магнітуда жодного з поштовхів не перевищила 1,7. Усі слабкі землетруси сталися на глибині від 1,2 до 3,7 миль нижче вершини гори Рейнір, пише Daily Mail.

Карта, опублікована Геологічною службою США у вівторок, засвідчила, що новий рій поштовхів приєднався до сотень, а можливо, і тисяч землетрусів, зареєстрованих у районі вулкана Рейнір із 2020 року.

Карта землетрусів на горі Рейнір

Однак Геологічна служба США зазначила, що це був найбільший рій підземних поштовхів у цьому районі з 2009 року.

Незважаючи на зростання сейсмічної активності, офіційні особи заявили, що приводів для занепокоєння немає і запевнили, що рівень небезпеки вулкана залишився на "нормальному" рівні.

Але водночас сейсмологи попереджають, що виверження вулкана Рейнір неминуче, оскільки він залишається одним із найактивніших вулканів у Каскадних горах Тихоокеанського Північного Заходу.

Гора Рейнір, один із найнебезпечніших вулканів США, височіє над Олімпією, штат Вашингтон. У цьому місті проживає понад 50 000 осіб.

Вид на гору Рейнір з Олімпії Фото: tripadvisor

Експерти вважають, що виверження становить дуже високу загрозу через вулканічні грязьові потоки (лахари), попелепад і пірокластичні потоки. І це лише питання часу, коли вулкан Рейнір обрушиться на міста Сіетл і Такома в штаті Вашингтон, а також на міста в Портленді, штат Орегон .

Попри те, що вулкан Рейнір не спричиняв значних вивержень уже понад 1000 років, експерти пильно стежать за ним через його потенційну можливість виверження будь-якої миті та масштабні руйнування, які може спричинити така подія.

Джесс Фенікс, вулканолог і посол Союзу стурбованих учених, раніше заявила: "Гора Рейнір не дає мені спати ночами, тому що вона становить величезну загрозу для прилеглих спільнот".

Коли цей вулкан врешті-решт вивергнеться, загрозою для сусідніх міст будуть не потоки лави або задушливі хмари попелу, а лахари — потужні, швидко рухомі грязьові потоки, які можуть за лічені хвилини обрушитися на цілі поселення.

Великі лахари здатні розчавити, понівечити, погребти або забрати практично все на своєму шляху.

Лахари після виверження вулкана в Японії

"Такома і Південний Сіетл побудовані на стародавніх грязьових потоках завтовшки 100 футів, що утворилися внаслідок виверження вулкана Рейнір", — сказала Фенікс.

Це вагома ознака того, що ці густонаселені міста перебувають на шляху потенційних лахарів, які можуть виникнути в разі майбутнього виверження.

Виверження вулканів зазвичай спричиняють лахари через швидке танення снігу та льоду, що вкривають схили вулкана, що потім дестабілізує пухкий бруд, каміння та вулканічні уламки і змушує їх швидко стікати вниз.

Однак за даними Сейсмологічного товариства Америки, для виникнення лахару не завжди потрібне виверження.

У рідкісних випадках такі потужні зсуви можуть утворюватися внаслідок поступового ослаблення схилів вулкана через минулі виверження або сильні опади після виверження.

Найсмертоносніший лахар у новітній історії стався внаслідок виверження стратовулкана Невадо-дель-Руїс у Толімі, Колумбія, 1985 року. За кілька годин після виверження потік бруду, снігу, що розтанув, і каміння затопив місто Армеро і забрав життя близько 25 000 осіб.

Виверження вулкана Сент-Геленс 1980 року, розташованого у штаті Вашингтон, лише за 50 миль від гори Рейнір, також спричинило небезпечний селевий потік, що зруйнував понад 200 будинків, більше ніж 185 миль доріг і призвів до загибелі 57 осіб.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що танення льодовиків може призвести до масштабніших і частіших вивержень вулканів по всьому світу. Сотні вулканів в Антарктиді, Росії, Новій Зеландії та Північній Америці знаходяться під льодовиками. У міру підвищення глобальної температури крижані щити тануть і, як вважають вчені, вулкани під ними будуть виробляти більше вивержень.

А наприкінці червня почав вивергатися один із найбільших вулканів Індонезії. Вулкан Левотобі Лакі-Лакі викинув стовп попелу на кілька кілометрів вгору.