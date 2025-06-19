Вулкан Левотобі в Індонезії викинув стовп попелу на 11 км: у країні активізувався шостий вулкан (відео)

Десятки рейсів на Балі скасовано після виверження вулкана в Індонезії. Вулкан Левотобі Лакі-Лакі, розташований на острові Флорес, викинув величезний стовп попелу. З початку тижня вивергалися вже п'ять вулканів у різних районах країни.

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Десятки рейсів на курортний острів Балі в Індонезії і назад було скасовано після того, як виверження вулкана на сході країни викинуло в небо величезну хмару попелу. Серед порушених рейсів є рейси з Австралії, Індії та Сінгапуру, пише ВВС.

В Індонезії вивергається вулкан Левотобі Лакі-Лакі

За даними геологічного агентства Індонезії, у вівторок увечері сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі в провінції Східна Нуса-Тенгара, унаслідок чого в небо піднявся стовп попелу заввишки 11 км.

Рівень небезпеки підвищили до найвищого з чотирьох рівнів, і в середу вранці сталося ще одне виверження, внаслідок якого утворилася невелика хмара попелу.

Про жертви не повідомляється. Однак місцева влада як запобіжний захід евакуювала жителів із кількох сіл поблизу вулкана.

Виверження вулкана Левотобі в Індонезії Фото: скриншот

Національне агентство Індонезії з боротьби зі стихійними лихами (BNPB) повідомило, що в середу вранці все ще реєструвалися підземні поштовхи і виверження. Геологічне агентство попередило жителів і туристів, що їм слід уникати діяльності в радіусі 7 км від кратера вулкана.

Габріель Наманг, житель села поруч, сказав, що виверження 17 червня застало жителів зненацька, оскільки за останній місяць ситуація стала безпечнішою, і гора Левотобі більше не викидала дим і попіл.

"Протягом місяця гора Левотобі була спокійною. Люди жили, як зазвичай, збирали врожай. А потім він почав вивергатися", — розповів чоловік.

В Індонезії вивергається вулкан Левотобі Лакі-Лакі

Завдяки своєму розташуванню на Тихоокеанському "Вогняному кільці" Індонезія часто відчуває сейсмічну та вулканічну активність. Дев'ятеро людей загинули, а тисячі довелося евакуювати після виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі в листопаді минулого року. Габріель, який є біженцем разом зі своєю дружиною та шістьма дітьми з листопада 2024 року, занепокоєний станом свого будинку в селі Хокенг-Джая.

"Це означає, що в нашому селі ще більше попелу і воно руйнується ще більше", — сказав він.

Японське метеорологічне агентство заявило, що цунамі навряд чи нарине на узбережжя Японії після великого виверження вулкана в Індонезії. Але водночас варто очікувати великого виверження. Тим більше, що активізувалися й інші великі вулкани в цьому районі.

На Східній Яві 18 червня вивергався вулкан Семеру, днем раніше вивергався вулкан Раунг у тому самому районі, також вулкани Дуконо і Малуку викинули стовпи попелу, а вулкану Ілі-Левотолок у Східній Нуса-Тенгарі присвоєно статус II рівня після виверження 16 червня.

Нагадаємо, на початку червня на Сицилії почав вивергатися знаменитий вулкан Етна, ледь не вбивши туристів.

А раніше Фокус писав про пробудження "стародавнього гіганта" — Кампі Флегрей, супервулкана в Італії. Цей вулкан становить загрозу для більш ніж чотирьох мільйонів людей, які проживають у столичному районі Неаполя.